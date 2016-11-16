Виктор Булатов: "Несмотря на отсутствие Зе Луиша, "Спартак" выиграет у "Амкара"

Экс-полузащитник "Спартака" Виктор Булатов, ныне возглавляющий "Торпедо", высказал мнение, что отсутствие нападающего Зе Луиша в игре 14-го тура чемпионата России против "Амкара" не должно негативно повлиять на результат встречи. Вчера владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что из-за травмы 25-летний форвард выбыл до конца 2016 года.

– "Спартаку" предстоит сыграть без Зе Луиша и Промеса, но подобные матчи у красно-белых уже были. Например, с "Уралом", – сказал Булатов. – И команда все равно выглядела достойно. Каррера показал, что он умеет выходить из сложных ситуаций. Не думаю, что отсутствие Зе Луиша скажется негативно. Его есть кем заменить: на поле может выйти Мельгарехо. Тем более, "Спартак" силен коллективными действиями. Не стоит паниковать. В этом сезоне "Амкар" выглядит хорошо. Но, несмотря на то что игра будет тяжелой, подопечные Карреры одержат победу – 2:1.

Напомним, что матч состоится 20 ноября в Москве и начнется в 17.00 по московскому времени. (Любовь КОНЯЕВА)