Видео с матча "Спартак" – "Зенит" – в соцсетях "СЭ"

"СЭ" максимально широко осветит события центрального матча 23-го тура "Спартак" – "Зенит". Live-трансляции в наших соцсетях начнутся в 18.00 – ровно за два часа до матча.

Онлайн с "Открытие Арены" стартует в 18.00 в социальной сети "ВКонтакте", там же и прямое включение сразу после матча.

В наших специальных аккаунтах в "Твиттере", посвященных "Спартаку" и "Зениту", – все самое интересное до, во время и сразу после матча, трансляции из микст-зоны.

Пресс-конференции Массимо Карреры и Мирчи Луческу в прямом эфире можно будет посмотреть на нашей странице в "Фейсбуке".

Следите за событиями матча "Спартак" – "Зенит" на сайте и в соцсетях "СЭ"!

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