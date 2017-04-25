Видео с матча "Спартак" - "Урал" - в соцсетях "СЭ"

"СЭ" подробно осветит события матча 25-го тура "Спартак" – "Урал". Live-трансляции в наших соцсетях начнутся в 17.30 – ровно за два часа до матча.

Онлайн с "Открытие Арены" стартует в 17.30 в социальной сети "Фейсбук", там же и прямое включение сразу после матча.

В нашем специальном аккаунте в "Твиттере", посвященном "Спартаку", – все самое интересное до, во время и сразу после матча, трансляции из микст-зоны.

Пресс-конференции Массимо Карреры и Александра Тарханова в прямом эфире можно будет посмотреть на нашей странице в "Фейсбуке".

Следите за событиями матча "Спартак" – "Урал" на сайте и в соцсетях "СЭ"!

"Спартак" сыграет с "Уралом" сегодня, 25 апреля, начало игры - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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