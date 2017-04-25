Видео с матча "Спартак" - "Урал" - в соцсетях "СЭ"

"СЭ" подробно осветит события матча 25-го тура "Спартак" – "Урал". Live-трансляции в наших соцсетях начнутся в 17.30 – ровно за два часа до матча.
Онлайн с "Открытие Арены" стартует в 17.30 в социальной сети "Фейсбук", там же и прямое включение сразу после матча.
В нашем специальном аккаунте в "Твиттере", посвященном "Спартаку", – все самое интересное до, во время и сразу после матча, трансляции из микст-зоны.
Пресс-конференции Массимо Карреры и Александра Тарханова в прямом эфире можно будет посмотреть на нашей странице в "Фейсбуке".
Следите за событиями матча "Спартак" – "Урал" на сайте и в соцсетях "СЭ"!
"Спартак" сыграет с "Уралом" сегодня, 25 апреля, начало игры - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
Подписывайтесь на нас:
Страница "СЭ" в "Фейсбуке" – https://www.facebook.com/SportExpressNews/
Группа "СЭ" в "ВКонтакте" – https://vk.com/sportexpress
Официальный аккаунт "СЭ" в "Твиттере" – https://twitter.com/sportexpress
карельский свинопас
16 лет такого не было....а тут загоношились....лучше включите "давай поженимся", чем это позорище российское...
17:24