Видео с матча ЦСКА – "Спартак" – в соцсетях "СЭ"

"СЭ" максимально широко осветит события центрального матча 26-го тура ЦСКА – "Спартак". Live-трансляции в наших соцсетях начнутся в 16.00 – ровно за час до матча.

Онлайн с "Арены ЦСКА" стартует в 16.00 в социальной сети "ВКонтакте", там же и прямое включение сразу после матча.

В наших специальных аккаунтах в "Твиттере", посвященных ЦСКА и "Спартаку", – все самое интересное до, во время и сразу после матча, трансляции из микст-зоны.

Пресс-конференции Виктора Гончаренко и Массимо Карреры в прямом эфире можно будет посмотреть на нашей странице в "Фейсбуке".

Следите за событиями матча ЦСКА – "Спартак" на сайте и в соцсетях "СЭ"!

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Матч ЦСКА – "Спартак" состоится сегодня, 30 апреля, начало – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.