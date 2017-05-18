Вице-губернатор Санкт-Петербурга получил взятку в 20 миллионов рублей за работы на стадионе "Зенита"

Генеральный директор "СтройЭлектроМонтаж №5" задержан за взятку вице-губернатору Санкт-Петербурга Марату Оганесяну, сообщают "Невские новости". Мужчина передал Оганесяну 20 миллионов рублей в качестве вознаграждения за заключение организацией государственного контракта с комитетом по строительству Санкт-Петербурга на выполнение работ по художественной подсветке и наружному освещению стадиона на Крестовском острове.

Отмечается, что генеральный директор передавал взятку через посредников. По этому факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, что стадион "Зенита" не смог принять матч 29-го тура между петербургским клубом и "Краснодаром" (1:0) из-за плохого качества поля.