"Вест Бромвич" предлагает "Зениту" за Ломбертса 5,8 миллиона евро

"Вест Бромвич" намерен приобрести защитника "Зенита" Николаса Ломбертса, утверждает The Sun. По информации источника, английский клуб уже предложил питерцам за бельгийца 5,8 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что 31-летний игрок находится в шорт-листе "Андерлехта", "Брюгге", "Гента" и "Остенде", однако они не готовы удовлетворить финансовые запросы сине-бело-голубых.
Ломбертс выступает в составе "Зенита" с 2007 года. В этом сезоне он провел 12 матчей.
Michaell
Если действительно это так, то можно и нужно Николя отдавать. Он много сделал для Зенита! Один только пас на Погребняка с получением травмы и выводом команды в следующий этап в КУЕФА с последующим его завоеванием чего (дорогово) стоит. Буду очень рад за Колю.
13:07
Tribunal Z
дайте Ломбертсу свободу! Он и так за клуб отыграл 10 сезонов!!! А сейчас он мечтает о пиве и гренках и бегает уже не так быстро, пусть англичане заплатят хоть такие деньги за него!
16:14 29 января
koden
Любой комментарий под этой статьёй должен начинаться с фразы: "Если это правда (!!!!) то .....". Вот и я внесу свои 5 копеек. Если это правда, то... нужно сразу предложить скидку 50%, если будут отказываться её принять, тут же добавить к этим 50% ещё 10%, выдать дисконтную карту "Зенита" на последующие приобретения, упаковать в красочную обёртку и бандеролью не туманный альбион, без права отказаться от получения.
13:34 29 января
Иванушка
видимо китайский "ВЕСТ БРОМВИЧ"-Ченьхуа
12:44 29 января
Робат
Если это правда отдавать надо!
11:57 29 января
Гаттузо зол!
Давай Вестбром покупай. Отличный игрок. Не скупись. За Ондона вон почти 17 отвалили, за Колю нашего прекрасного и любимого 5.8 вполне нормальные деньги. Хотя инфа от таблоида дебилоида сан не внушает доверия. Ладно берите за жалкие 4 ломтя......
11:28 29 января
Гарик "внук Наташи" Попов
fanattagan "МИЛЛОНА ЕВРО" - чувствуется подвох..._________Думаешь,депутат Милонов,каким-то боком...? ))))
11:22 29 января
Гарик "внук Наташи" Попов
Не дадут за Коляна столько. Точка.
11:20 29 января
merniloskut
fanattagan - - - )))))))))) Сразу и не заметишь их истинных "лиц"!)))
10:57 29 января
fanattagan
"МИЛЛОНА ЕВРО" - чувствуется подвох...
10:50 29 января
merniloskut
Сами ещё доплатят, чтобы его забрали!))
10:45 29 января
Нубяшка
Если он не входит в планы луческу то отпускать к рондону надо. А так я за то что бы Коля остался
10:11 29 января
Андрей Палыч 1979
Да хватит бабушку лохматить,она и так смешная!За него 3 ляма не дают,а эти прям 6 выкатывают и сами!А утки летят,летать так летать,я им помашу рукой...
09:01 29 января
foreverCSKAforever
Китай на Англию сменили. Неужели думают, что кто-то в это поверит? Кроме, может быть, смотрящих за фин. фэйр-плеем от УЕФА.
08:43 29 января
JonSnow
Это просто подарок какой то :)) или вброс
05:21 29 января