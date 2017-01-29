"Вест Бромвич" предлагает "Зениту" за Ломбертса 5,8 миллиона евро

"Вест Бромвич" намерен приобрести защитника "Зенита" Николаса Ломбертса, утверждает The Sun. По информации источника, английский клуб уже предложил питерцам за бельгийца 5,8 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что 31-летний игрок находится в шорт-листе "Андерлехта", "Брюгге", "Гента" и "Остенде", однако они не готовы удовлетворить финансовые запросы сине-бело-голубых.

Ломбертс выступает в составе "Зенита" с 2007 года. В этом сезоне он провел 12 матчей.