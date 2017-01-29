04:43 29 января | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Вест Бромвич" предлагает "Зениту" за Ломбертса 5,8 миллиона евро

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"Вест Бромвич" намерен приобрести защитника "Зенита" Николаса Ломбертса, утверждает The Sun. По информации источника, английский клуб уже предложил питерцам за бельгийца 5,8 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что 31-летний игрок находится в шорт-листе "Андерлехта", "Брюгге", "Гента" и "Остенде", однако они не готовы удовлетворить финансовые запросы сине-бело-голубых.

Ломбертс выступает в составе "Зенита" с 2007 года. В этом сезоне он провел 12 матчей.

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КОММЕНТАРИИ (15)
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Michaell

Если действительно это так, то можно и нужно Николя отдавать. Он много сделал для Зенита! Один только пас на Погребняка с получением травмы и выводом команды в следующий этап в КУЕФА с последующим его завоеванием чего (дорогово) стоит. Буду очень рад за Колю.

13:07

Tribunal Z

дайте Ломбертсу свободу! Он и так за клуб отыграл 10 сезонов!!! А сейчас он мечтает о пиве и гренках и бегает уже не так быстро, пусть англичане заплатят хоть такие деньги за него!

16:14 29 января

koden

Любой комментарий под этой статьёй должен начинаться с фразы: "Если это правда (!!!!) то .....". Вот и я внесу свои 5 копеек. Если это правда, то... нужно сразу предложить скидку 50%, если будут отказываться её принять, тут же добавить к этим 50% ещё 10%, выдать дисконтную карту "Зенита" на последующие приобретения, упаковать в красочную обёртку и бандеролью не туманный альбион, без права отказаться от получения.

13:34 29 января

Иванушка

видимо китайский "ВЕСТ БРОМВИЧ"-Ченьхуа

12:44 29 января

Робат

Если это правда отдавать надо!

11:57 29 января

Гаттузо зол!

Давай Вестбром покупай. Отличный игрок. Не скупись. За Ондона вон почти 17 отвалили, за Колю нашего прекрасного и любимого 5.8 вполне нормальные деньги. Хотя инфа от таблоида дебилоида сан не внушает доверия. Ладно берите за жалкие 4 ломтя......

11:28 29 января

Гарик "внук Наташи" Попов

fanattagan "МИЛЛОНА ЕВРО" - чувствуется подвох..._________Думаешь,депутат Милонов,каким-то боком...? ))))

11:22 29 января

Гарик "внук Наташи" Попов

Не дадут за Коляна столько. Точка.

11:20 29 января

merniloskut

fanattagan - - - )))))))))) Сразу и не заметишь их истинных "лиц"!)))

10:57 29 января

fanattagan

"МИЛЛОНА ЕВРО" - чувствуется подвох...

10:50 29 января

merniloskut

Сами ещё доплатят, чтобы его забрали!))

10:45 29 января

Нубяшка

Если он не входит в планы луческу то отпускать к рондону надо. А так я за то что бы Коля остался

10:11 29 января

Андрей Палыч 1979

Да хватит бабушку лохматить,она и так смешная!За него 3 ляма не дают,а эти прям 6 выкатывают и сами!А утки летят,летать так летать,я им помашу рукой...

09:01 29 января

foreverCSKAforever

Китай на Англию сменили. Неужели думают, что кто-то в это поверит? Кроме, может быть, смотрящих за фин. фэйр-плеем от УЕФА.

08:43 29 января

JonSnow

Это просто подарок какой то :)) или вброс

05:21 29 января

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