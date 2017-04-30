Васин больше не незаменим

После 25 туров в заявках клубов РФПЛ значилось пять футболистов, проведших по 90 минут во всех матчах своих команд. Однако в 26-м сразу трое незаменимых не сумели провести все 90 минут.
Полузащитник "Урала" Денис Кулаков был заменен в перерыве матча против "Терека" (2:5), вратарь "Уфы" Александр Беленов остался в запасе на матч с "Арсеналом" (1:0), а защитник ЦСКА Виктор Васин хоть и добрался до отметки 2340 минут, но в начале компенсированного времени уступил место на поле в дерби со "Спартаком" (1:2) Федору Чалову.
Таким образом, ни минуты не пропустили только вратари Сергей Рыжиков ("Рубин") и Артем Ребров ("Спартак"). (Кирилл БУРДАКОВ)
waleriy
Не расстраивайся , ты проиграл десятикратному чемпиону страны.
20:15
Dexty_07
Такие ошибки даже дублеры не делают. Просто лошара
20:09
mikeV
лучше бы он оказался заменимым на тайм раньше!
20:07