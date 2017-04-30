Васин больше не незаменим

После 25 туров в заявках клубов РФПЛ значилось пять футболистов, проведших по 90 минут во всех матчах своих команд. Однако в 26-м сразу трое незаменимых не сумели провести все 90 минут.

Полузащитник "Урала" Денис Кулаков был заменен в перерыве матча против "Терека" (2:5), вратарь "Уфы" Александр Беленов остался в запасе на матч с "Арсеналом" (1:0), а защитник ЦСКА Виктор Васин хоть и добрался до отметки 2340 минут, но в начале компенсированного времени уступил место на поле в дерби со "Спартаком" (1:2) Федору Чалову.

Таким образом, ни минуты не пропустили только вратари Сергей Рыжиков ("Рубин") и Артем Ребров ("Спартак"). (Кирилл БУРДАКОВ)

"СЭ" вел трансляцию матча ЦСКА – "Спартак"