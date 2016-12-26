Василий Кульков: "Думаю, "Зенит" берет Цаллагова не для того, чтобы он на скамейке сидел"

Бывший защитник "Зенита" Василий Кульков прокомментировал возможный трансфер полузащитника "Крыльев Советов" Ибрагима Цаллагова в питерский клуб. Он высоко оценил класс хавбека.

– Клуб покидает Витсель, – сказал Кульков. – Но не думаю, что Цаллагов смог бы стать полноценной заменой Акселю. Однако мне не хотелось бы оценивать качество игры футболиста. Во многом результат зависит от того, насколько это "его команда": нужно найти такую, в которой он смог бы раскрыться в полной мере.

"Зенит" для России – топ-клуб, у которого есть все для того, чтобы любой футболист, попадая туда, проявлял себя в полной мере. Несомненно, у сине-бело-голубых есть определенные кадровые проблемы с уходом основных игроков. Думаю, Цаллагова берут не для того, чтобы он сидел на скамейке. Время адаптации новичка будет зависеть как от коллектива, так и от профессиональных навыков самого Ибрагима. (Любовь КОНЯЕВА)