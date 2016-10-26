Василий Березуцкий: "Спартак" много раз объявляли чемпионом, но..."

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий в преддверии матча 12-го тура чемпионата России со "Спартаком"отметил, что пока не стоит переоценивать успехи красно-белых. По его словам, впереди еще много игр, поэтому турнирная ситуация может измениться.

– Конечно. На такие всегда настраиваешься по-особому. Не столь важно, какие места занимают "Спартак" и ЦСКА перед очным противостоянием. Наши встречи всегда получаются интересными и запоминающимися, – цитирует Березуцкого bobsoccer.ru. – В преддверии нынешнего супердерби спартаковцы опережают армейцев в таблице. Редкий случай в последние годы.

"Спартак" набрал очень хороший ход и регулярно набирает очки. На данный момент, однако, сыграно всего 11 туров из 30, делать выводы очень рано. Сколько раз за последние 15 лет бывало, что спартаковцев после удачных матчей объявляли едва ли не чемпионами, но потом турнирная ситуация менялась. Не будем и сейчас загадывать раньше времени. В чемпионате еще играть и играть.



