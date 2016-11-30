Василий Березуцкий: "Глушаков – это похороны"? Не слышал"

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий в интервью "СЭ" выразил уверенность в том, что фраза, сказанная болельщиком о полузащитнике Денисе Глушакове перед матчем со "Спартаком" (1:3) является субъективной. По словам игрока обороны, это можно проверить, изучив историю российского футбола.

- Как лично вы восприняли фразу болельщика "Спартака" перед матчем с ЦСКА: "Глушаков - это похороны!"? - вопрос Березуцкому.

- Ой… Честно говоря, я даже не слышал этого.

- Серьезно?!

- Правда.

- Тогда поясним: фанат точно предсказал счет дерби, так как, по его мнению, "Глушаков - это похороны".

- А, вон оно что. Все может быть. Где же Глушаков был 15 последних лет? (Улыбается.) Не знаю. Здесь дело же не в самом Денисе, а в болельщике - он же это сказал. Так что сложно что-то комментировать. Вот берешь историю российского футбола, открываешь, читаешь. В Википедии все вроде написано. (Виталий АЙРАПЕТОВ, Вячеслав КОРОТКИН)

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