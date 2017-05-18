Вартапетов показал бутылку водки от Глушакова

Глава медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов в своем Твиттере поблагодарил капитана команды Дениса Глушакова за отлично проведенный сезон. При этом врач выложил фотографию бутылки водки, а на этикетке изображен сам полузащитник. Подпись гласит: "Спасибо, Капитан! Неплохой сезон получился. Это уже напоминает тот самый "Спартак", ради которого мы живем!".

Напомним, что Глушаков после матча 27-го тура "Зенит" - "Терек" (0:1) в честь чемпионства распивал около домашнего стадиона "Спартака" неизвестный напиток. Как заметил позже сам капитан, это бы чудо-напиток, ростовская настойка или самогон, который ему передают из Миллерово.