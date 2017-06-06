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Вартапетов: "Диагноз по Зобнину - предварительный. "Спартак" на связи с врачами сборной"

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Глава медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов подтвердил, что полузащитник красно-белых и сборной России Роман Зобнин пройдет дополнительное обследование в Риме в клинике "Вилла Стюарт".

Он отметил, что предварительный диагноз - повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности. Напомним, что травму хавбек пропустил во вчерашнем товарищеском матче с Венгрией (3:0).

 
Понедельник. Будапешт. Венгрия – Россия – 0:3. В борьбе Роман ЗОБНИН (№11).Зобнин пропустит Кубок конфедераций

- Мы подтверждаем информацию Российского футбольного союза по Роману Зобнину, - сказал Вартапетов. - Отмечу, что этот диагноз - предварительный. Роману предстоит пройти дополнительное обследование в римской клинике "Вилла Стюарт". Туда он вылетает завтра, это согласованное решение клуба и сборной. Мы на связи с врачами сорной России и клиники. И только после обследования можно говорить о сроках восстановления и тактике лечения. (Сергей АСТАХОВ)

По информации "СЭ", футболисту нужна операция. При самом худшем сценарии Зобнин может пропустить полгода.
 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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