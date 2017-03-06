Валерий Шмаров: "От Самедова ждал больше, но он еще прибавит"

Бывший нападающий "Спартака", двукратный чемпион СССР Валерий Шмаров подчеркнул в интервью "СЭ", что отсутствие в составе Сальваторе Боккетти в матче 18-го тура премьер-лиги с "Краснодаром" его не удивило. Встреча завершилась со счетом 2:2.

– Отсутствие Боккетти удивило?

– Нет. В распоряжении Карреры три равноценных центральных защитника. Раз сделал выбор в пользу Таски и Кутепова, значит, на данный момент они лучше готовы. Хотя два пропущенных мяча говорят о том, что в обороне не все в порядке. Посмотрим, что будет в следующем матче. Еще ведь у Джикии дисквалификация закончилась.

– Как вам дебют Луиза Адриану?

– Пусть выглядел не слишком ярко, но без гола с поля не ушел – а для нападающего это главное. Он и на сборах регулярно забивал. С точки зрения командных взаимодействий пока есть шероховатости, но я уверен, что Луиз Адриану спартаковскую атаку усилит. Парень опытный, мастеровитый, играет с огромным желанием.

– А Самедов?

– Ждал от него большего. В целом смотрелся неплохо, старался, но все понимают, что Самедов может выглядеть гораздо сильнее. Не сомневаюсь, что еще прибавит. (Александр КРУЖКОВ)

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