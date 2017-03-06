Валерий Шмаров: "Как на матч "Краснодар" – "Спартак" могли назначить арбитра из Санкт-Петербурга?!

Бывший нападающий "Спартака", двукратный чемпион СССР Валерий Шмаров выразил мнение в интервью "СЭ", что арбитр помешал красно-белым переиграть "Краснодар" в матче 18-го тура премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:2.

– Встреча в Краснодаре понравилась больше, чем другой центральный матч тура – ЦСКА – "Зенит"?

– Намного! Дело даже не в четырех голах. Просто в Краснодаре сошлись две играющие команды. Поэтому футбол получился живее, интереснее, эмоциональнее. 90 минут пролетели на одном дыхании. О противостоянии ЦСКА с "Зенитом" этого не скажешь.

– Когда за час до стартового свистка договаривались об интервью, вы обронили: "Уверен, "Спартак" победит – 2:0 или 2:1. Но два забьет, это точно!". С количеством голов в ворота "Краснодара" не ошиблись…

– Я бы и счет угадал, если бы не судейство. Это же бесплатный цирк! "Сплавконтора"! Как на такой матч могли назначить арбитра из Санкт-Петербурга?! Именно Безбородов не позволил выиграть "Спартаку". (Александр КРУЖКОВ)

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