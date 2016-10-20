Валерий Сарычев: "Беленов - лучший вратарь для "Зенита" из чемпионата России"

Бывший вратарь СССР Валерий Сарычев выразил мнение, что Александр Селихов и Юрий Лодыгин - голкиперы одного уровня. По его словам, если "Зенит" захочет усилить вратарскую позицию, то им нужно обратить внимание на Александра Беленова, выступающего за "Анжи".

- Селихов - подходящая кандидатура для питерцев?

- "Зенит" богатый и амбициозный клуб, регулярно представляет страну в Лиге чемпионов. Александр же выступает в довольно средней команде. Он вратарь хорошего уровня, добился значительного прогресса, но не думаю, что лучше Лодыгина.

- В чем проблема нынешнего основного голкипера сине-бело-голубых?

- В нестабильности. У Юрия есть серьезный недостаток - выбор позиции, это критичный момент. Много ошибок плюс не выручает.

- В "Зените" с Лодыгиным конкурирует Михаил Кержаков. Кто из них сильнее?

- На мой взгляд, это голкиперы одного уровня. Михаил разве что менее опытен.

- Лодыгин нестабилен, Селихов, на ваш взгляд, не лучше. Тогда кто может усилить позицию?

- По этому сезону лучший в премьер-лиге - Беленов из "Анжи". Выступает надежно, ровно, но самое главное - выручает в критические моменты. Для сильной, доминирующей команды важно, чтобы голкипер в тех ситуациях, когда у соперника появляется шанс, спасал. И Беленов это делает. (Сергей ЕГОРОВ)