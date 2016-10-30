18:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Валерий Петраков: "В матче с "Зенитом" "Томи" надо было сыграть интереснее в атаке"

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Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после поражения от "Зенита" (0:1) в матче 12-го тура премьер-лиги отметил, что его команда испытывала проблемы в атаке в связи с нехваткой исполнительского мастерства.

- Сегодня мы сыграли на неплохом уровне, - сказал Петраков в эфире канала "Наш футбол". - "Зенит" - быстрая команда, но в основном мы справились. Хотелось, чтобы в атаке мы поинтереснее играли. Во многих моментах можно было сыграть острее.

- Почему у вас во втором тайме возникало меньше моментов?

- Больше брака стало. Когда теряешь мяч, приходится больше обороняться, а силы не беспредельные. 

- Проблема в классе игроков?

- Наверное, в классе. Будь наша группа атаки более квалифицированной, сыграли бы лучше.

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