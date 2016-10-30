Валерий Петраков: "Спартак" и "Зенит" будут бороться за чемпионство"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после поражения в гостевом матче 12-го тура премьер-лиги от "Зенита" (0:1) подчеркнул: чтобы взломать оборону питерцев, нужно играть на порядок лучше, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Хотя и уступили с минимальным счетом, но провели неплохой матч – отметил Петраков. По классу и подбору игроков "Зенит" на порядок выше нас. Несмотря на это, старались играть в организованный футбол, действовали дисциплинированно. Недоволен тем, как мы проводили атаки. Наши полузащитники, особенно два центральных, играли в достаточно медленный футбол. Хотя имели подходы, но атака была небыстрая, чтобы взломать оборону "Зенита", нужно играть на порядок лучше. Не могу сказать, что кто-то выпадал, ребята старались, но есть класс и есть исполнители. У "Зенита" имеются лидеры, которые делают результат.

– Кого вы считаете лидерами по игре в премьер-лиге? Видите ли потенциальных звезд в глубинке?

– Знаете, у нас лидеры те, кто наверху таблицы. Они и есть лидеры. Не всегда они играют на высоком уровне. "Спартак" вчера провел прекрасный матч, но были игры, когда они действовали не на своем уровне. "Зенит" тоже лидер российского футбола. Думаю, "Спартак" и "Зенит" будут идти до конца. Личные встречи решат, кто будет чемпионом. Что касается потенциальных звезд, у нас есть питерский мальчик Попов, у него есть будущее. Но многое зависит от самих ребят. Я неплохо знаю сибирский футбол: 16-17-летних звездочек почти нет. Больше перспектив у таких крупных городов, как Москва и Петербург. Если появляется хороший игрок 14 лет, его приглашают в интернат и занимаются его развитием. То же самое было и в Советском Союзе.