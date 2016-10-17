Валерий Петраков: "Солосин сыграл на низком уровне с "Оренбургом"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков посетовал на низкую игру вратаря своей команды Алексея Солосина в матче 10-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (1:3). Также он отметил, что его слова тяжело доходят до игроков.

– Предупреждал игроков, как будет играть "Оренбург", но, к сожалению, мои слова тяжело доходят до игроков, поэтому первые минуты были просто удручающими, – цитирует пресс-служба оренбургской команды Петракова. – Проигрывали все единоборства в обороне, не перехватывали мячи, не было контратак. После пропущенного мяча стали потихоньку возвращаться в игру. Но затем наш вратарь допустил грубейшую ошибку, такие мячи, как второй, пропускать нельзя. Также был шанс вернуться в игру, но не забили пенальти. Второй тайм стали играть более раскрепощенно, а "Оренбург" стал удерживать счет. Но опять же, сумели забить, но до второго гола не дошло. Третий пропущенный мяч опять же вина вратаря. Он сыграл сегодня на низком уровне.