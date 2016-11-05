13:04 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Валерий Петраков: "Нет никаких сил поправлять игру "Томи"

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Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после поражения в матче 13-го тура чемпионата России от "Спартака" (0:1) критично отозвался об игре своей команды. Наставник отметил, что его подопечные допустили слишком много ошибок.

– Опять провалили середину, – сказал Петраков в эфире телеканала "Наш футбол". – Играли с большими ошибками. Нет никаких сил поправлять игру. Нужно что-то делать и играть. Такая игра недопустима для премьер-лиги. Настрой должен быть. Сегодня был катастрофический брак.

– Сегодня "Томь" наиграла на ничью?

– Немного не повезло.

– Это поражение более обидное, чем предыдущее?

– Думаю, да.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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echo2011

Почему-то в России каждая команда считает,что должна бороться за место в призерах.А какие основания у "Томи" для этого? Нужно радоваться что проиграли лидерам со счетом 0:1.Интересно,так же критично относятся к своим подопечным в условном "Хетафе",когда проигрывают "Реалу" или "Барсе" с таким же счетом?

14:34

Птицuk

Много ошибок? А Петраков не заметил, на каких скоростях играли обе команды? Играли бы в Сочи - там было бы меньше ошибок! Мороз и накрутка со стороны Петракова заставляли игроков бегать, и отсюда много брака. Томь пока что не Барса, чтобы играть без ошибок в таком темповом матче! Накрутил он хвосты своим игрокам конечно сильно, но радует, что и у Спартака есть кому настроить игроков на борьбу.

14:26

MAKKOR

И не надо... в ФНЛ следующий тренер поправит

14:24

MAYERICK

Да, имея на поле таких тупиц как Дьяков, Погребняк и особенно Пугин трудно чего-то ожидать.....

14:02

werder63

Петраков, по твоим словам команда КАЖДЫЙ матч имеет много брака, ошибается, забила 7 раз в тринадцати турах, так? Так скоркее всего там тренер дерьмовый, раз ничему научить не может!!! Привет от Спартака, опять он тебя размазал)))))))

13:58

вперёд Спартак!

Петраков немного не в себе, поэтому катастрофически не любит красный цвет.))))))))))))))))))))))

13:31

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