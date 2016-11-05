Валерий Петраков: "Нет никаких сил поправлять игру "Томи"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после поражения в матче 13-го тура чемпионата России от "Спартака" (0:1) критично отозвался об игре своей команды. Наставник отметил, что его подопечные допустили слишком много ошибок.
– Опять провалили середину, – сказал Петраков в эфире телеканала "Наш футбол". – Играли с большими ошибками. Нет никаких сил поправлять игру. Нужно что-то делать и играть. Такая игра недопустима для премьер-лиги. Настрой должен быть. Сегодня был катастрофический брак.
– Сегодня "Томь" наиграла на ничью?
– Немного не повезло.
– Это поражение более обидное, чем предыдущее?
– Думаю, да.
echo2011
Почему-то в России каждая команда считает,что должна бороться за место в призерах.А какие основания у "Томи" для этого? Нужно радоваться что проиграли лидерам со счетом 0:1.Интересно,так же критично относятся к своим подопечным в условном "Хетафе",когда проигрывают "Реалу" или "Барсе" с таким же счетом?
14:34
Птицuk
Много ошибок? А Петраков не заметил, на каких скоростях играли обе команды? Играли бы в Сочи - там было бы меньше ошибок! Мороз и накрутка со стороны Петракова заставляли игроков бегать, и отсюда много брака. Томь пока что не Барса, чтобы играть без ошибок в таком темповом матче! Накрутил он хвосты своим игрокам конечно сильно, но радует, что и у Спартака есть кому настроить игроков на борьбу.
14:26
MAKKOR
И не надо... в ФНЛ следующий тренер поправит
14:24
MAYERICK
Да, имея на поле таких тупиц как Дьяков, Погребняк и особенно Пугин трудно чего-то ожидать.....
14:02
werder63
Петраков, по твоим словам команда КАЖДЫЙ матч имеет много брака, ошибается, забила 7 раз в тринадцати турах, так? Так скоркее всего там тренер дерьмовый, раз ничему научить не может!!! Привет от Спартака, опять он тебя размазал)))))))
13:58
вперёд Спартак!
Петраков немного не в себе, поэтому катастрофически не любит красный цвет.))))))))))))))))))))))
13:31