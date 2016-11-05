Валерий Петраков: "Нет никаких сил поправлять игру "Томи"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после поражения в матче 13-го тура чемпионата России от "Спартака" (0:1) критично отозвался об игре своей команды. Наставник отметил, что его подопечные допустили слишком много ошибок.

– Опять провалили середину, – сказал Петраков в эфире телеканала "Наш футбол". – Играли с большими ошибками. Нет никаких сил поправлять игру. Нужно что-то делать и играть. Такая игра недопустима для премьер-лиги. Настрой должен быть. Сегодня был катастрофический брак.

– Сегодня "Томь" наиграла на ничью?

– Немного не повезло.

– Это поражение более обидное, чем предыдущее?

– Думаю, да.