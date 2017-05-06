Валерий Петраков: "Игроки "Томи" растут, но им много не хватает"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после матча 27-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:1) отметил, что в первом тайме его команда смотрелась интереснее, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Специалист подчеркнул, что томичи вынуждены учиться на собственных ошибках.

– То, что проиграли, – плохо, – сказал Петраков. – Но по самой игре считаю, что мы провели два разных тайма. Первый мне понравился намного больше, он получился интересным, мы смотрелись организованно, были хорошие выпады. Во втором – молодым ребятам просто не хватило уже силенок. Уже нечем было добавить, к сожалению, адекватных замен для усиления у нас нет. Выбор небольшой. Могли, наверное, после перерыва сыграть и интереснее.

Мое мнение: пенальти был достаточно сомнительный.

– Почему поставили Солосина сегодня, а не Мелихова?

– Не из-за спартаковского прошлого. Просто у нас есть тренер вратарей, который и принял такое решение. Саша сегодня был к игре не готов чисто физически, он молодой парень, провел три-четыре последних матча полностью. А Солосин залечил небольшую травму, сегодня решили поставить его.

– Вы уже очень много лет на тренерской работе. Нынешний сезон – самый творческий в вашей карьере? Ведь не давит результат, можно работать чуть ли не в удовольствие.

– Вы сами знаете, какая тяжелая работа сложилась у нас после зимы. Мы до последнего не знали, будет ли у нас заявка или нет. Это очень напряженный момент. Творчество? Мы с ребятами готовились к весне лишь две недели. И когда проигрываешь сначала 0:6, потом 0:4, творчество уходит на второй план. Видно, что ребята растут, показывают самоотдачу, но нам очень многого еще не хватает. Они ведь раньше играли во втором дивизионе, а сейчас попали в премьер-лигу. Требуется время для адаптации, чтобы заматереть, набраться практики.

Работать мне интересно, но неинтересно проигрывать. Однако такая судьба у нас, никуда от этого не денешься. Не хочу жаловаться на кого-то или что-то, в этой всей сложившейся ситуации есть и моя вина. Спасибо ребятам, что они выходят на поле, стараются выполнять требования и не быть мальчиками для битья. Сегодняшний матч мы провели на неплохом уровне. А ошибки всегда будут. Приходится учиться на собственных.

"СЭ" вел трансляцию матча "Спартак" – "Томь" //

Арбитр ошибочно назначил пенальти в пользу "Спартака"