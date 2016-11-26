Валерий Овчинников: "Спартак добавил подкаты - и уже на первом месте"

Известный специалист Валерий Овчинников в интервью "СЭ" подчеркнул, что по сравнению со "Спартаком" Дмитрия Аленичева команда Массимо Карреры добавила в свой арсенал большое количество подкатов. По словам Овчинникова, во втором тайме матча 15-го тура чемпионата России между "Тереком" и "Спартаком" (0:1) хозяева владели преимуществом.

– После матча с "Тереком" можно утверждать, что "Спартак" по праву лидирует?

– После смены главного тренера в начале сезона знаете, что мне в первую очередь бросилось в глаза?

– Что же?

– Спартаковцы должны стелиться в подкатах, драться за каждый мяч. Вот она главная фишка. А после игры с "Тереком", уверен, на факс московского клуба придет счет на круглую сумму.

– Интригуете.

– Все просто. Они же своими подкатами весь газон на "Ахмат Арене" закатали в рулоны за последние 15 минут. Выгрызают поле с корнем… Добавили просто один элемент – подкаты, и уже на первом месте.

– Значит, дело только в самоотдаче?

– Да. Ларчик просто открывается. Второй тайм-то был за "Тереком". Грозненцы владели преимуществом, но гости отлично отбивались. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Валерий Овчинников: "Теперь "Терек" пришлет "Спартаку" счет на круглую сумму"