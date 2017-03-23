Валерий Овчинников: "Луческу? Когда человеку страшно, он начинает кричать"

Бывший главный тренер нижегородского "Локомотива" Валерий Овчинников в интервью "СЭ" отметил, что критика судейства со стороны главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу неуместна.

– А за Тарханова, Гаджиева – тренеров, с которыми работали в одно время, – тоже переживаете?

– Слежу за ними. Но Семин мне просто как-то ближе. А так, если "Амкар" будет играть с "Зенитом", болею за Пермь.

– Недавно они сыграли. И было много разговоров про судейство…

– У нас если не понос, то золотуха… А кто поднял скандал? Луческу. Он приехал к нам из солидной Украины. В глубинку… И здесь ему судейство не нравится.

– Почему?

– Это ему надо задать такой вопрос. На Украине его все устраивало. Но там всего два клуба было – "Шахтер" и Киев. И за этими клубами довольно интересные люди стоят. Может быть, проблема "Зенита" все-таки не в судействе?

– Нужно разобраться внутри команды?

– Да, а постоянно критиковать арбитров – неправильно. Между "Зенитом" и Пермью – огромная финансовая пропасть. О чем тут можно говорить? Зачем все валить на судейство?!

Если Гаджиев комплектует команду из тех, кого может привлечь, то у Луческу совсем другие возможности. Видимо, румын чувствует, что почва уходит из-под ног, и говорит об арбитрах. Когда человеку становится немного страшно, он порой начинает кричать. Правильно? Легче же становится. А так с криком можешь и проскочить. (Виталий АЙРАПЕТОВ)