23:15 26 ноября | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Валерий Овчинников: "Карреры приходят и уходят"

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Известный специалист Валерий Овчинников в интервью "СЭ" подчеркнул, что в успехе "Спартака" в первом круге чемпионата России есть заслуга экс-главного тренера команды Дмитрия Аленичева. Также Овчинников отметил, что нападающий красно-белых Квинси Промес может заиграть в Англии.

- Вы восхищены работой Карреры?

– При этом я не хочу забывать и Дмитрия Аленичева, который готовил команду к сезону. У него большое тренерское будущее. Карреры приходят и уходят, а нам надо растить своих тренеров. И меня в этом никто не переубедит!

– Промес сегодня вышел в лидеры чемпионата по системе "гол плюс пас". Допускаете, что зимой он может уехать в Англию?

– Все зависит от конкретного финансового варианта. Выгодно ли "Спартаку" его отпускать?

– А теоретически Квинси способен заиграть в Англии?

– Конечно. Почему нет? Данные у него есть. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Валерий Овчинников: "Теперь "Терек" пришлет "Спартаку" счет на круглую сумму"

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КОММЕНТАРИИ (3)
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ИНТЕРНЕТ БРОДИЛКИН

Ну как тренер,Это ничего не показал и как тот же Карпин,да пусть чешут языком им и ничего не остаёться делать.

01:26

Perasperas

При чем тут ЦСКА, Семен Семеныч? Это же не Сергей, а Валерий Овчинников, в смысле не Босс, а Борман. Если не застал этого колоритного господина в качестве тренера, есть смысл ознакомиться с его ярко биографией.

00:22

С.С.Горбунков

– При этом я не хочу забывать и Дмитрия Аленичева, который готовил команду к сезону. У него большое тренерское будущее. Карреры приходят и уходят, а нам надо растить своих тренеров. И меня в этом никто не переубедит!=========как мужик мужику я те скажу : ШЁЛ БЫ ТЫ НА 4 БУКВЫ- В цска )))

23:48 26 ноября

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Материалы других СМИ