Валерий Овчинников: "Карреры приходят и уходят"

Известный специалист Валерий Овчинников в интервью "СЭ" подчеркнул, что в успехе "Спартака" в первом круге чемпионата России есть заслуга экс-главного тренера команды Дмитрия Аленичева. Также Овчинников отметил, что нападающий красно-белых Квинси Промес может заиграть в Англии.

- Вы восхищены работой Карреры?

– При этом я не хочу забывать и Дмитрия Аленичева, который готовил команду к сезону. У него большое тренерское будущее. Карреры приходят и уходят, а нам надо растить своих тренеров. И меня в этом никто не переубедит!

– Промес сегодня вышел в лидеры чемпионата по системе "гол плюс пас". Допускаете, что зимой он может уехать в Англию?

– Все зависит от конкретного финансового варианта. Выгодно ли "Спартаку" его отпускать?

– А теоретически Квинси способен заиграть в Англии?

– Конечно. Почему нет? Данные у него есть. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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