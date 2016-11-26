Валерий Овчинников: "Карреры приходят и уходят"

Известный специалист Валерий Овчинников в интервью "СЭ" подчеркнул, что в успехе "Спартака" в первом круге чемпионата России есть заслуга экс-главного тренера команды Дмитрия Аленичева. Также Овчинников отметил, что нападающий красно-белых Квинси Промес может заиграть в Англии.
- Вы восхищены работой Карреры?
– При этом я не хочу забывать и Дмитрия Аленичева, который готовил команду к сезону. У него большое тренерское будущее. Карреры приходят и уходят, а нам надо растить своих тренеров. И меня в этом никто не переубедит!
– Промес сегодня вышел в лидеры чемпионата по системе "гол плюс пас". Допускаете, что зимой он может уехать в Англию?
– Все зависит от конкретного финансового варианта. Выгодно ли "Спартаку" его отпускать?
– А теоретически Квинси способен заиграть в Англии?
– Конечно. Почему нет? Данные у него есть. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Валерий Овчинников: "Теперь "Терек" пришлет "Спартаку" счет на круглую сумму"
ИНТЕРНЕТ БРОДИЛКИН
Ну как тренер,Это ничего не показал и как тот же Карпин,да пусть чешут языком им и ничего не остаёться делать.
01:26
Perasperas
При чем тут ЦСКА, Семен Семеныч? Это же не Сергей, а Валерий Овчинников, в смысле не Босс, а Борман. Если не застал этого колоритного господина в качестве тренера, есть смысл ознакомиться с его ярко биографией.
00:22
С.С.Горбунков
– При этом я не хочу забывать и Дмитрия Аленичева, который готовил команду к сезону. У него большое тренерское будущее. Карреры приходят и уходят, а нам надо растить своих тренеров. И меня в этом никто не переубедит!=========как мужик мужику я те скажу : ШЁЛ БЫ ТЫ НА 4 БУКВЫ- В цска )))
23:48 26 ноября