Валерий Овчинников: "Если это разрешено и у "Зенита" есть деньги, надо быть идиотом, чтобы не помочь "Локомотиву"

Бывший главный тренер нижегородского "Локомотива" Валерий Овчинников в интервью "СЭ" отметил, что в борьбе за чемпионство все средства хороши, если они не запрещены законом.
– Нижегородскому "Локомотиву" конкуренты "Спартака" предлагали премии?
– Ну, главному тренеру же не предлагают. Его зачем стимулировать? Он и так работает.
– То есть стимулировали непосредственно игроков?
– Я не в курсе. Но то, что знают футболисты, до главного может и не дойти. К тому же в клубе есть свои премиальные. Поэтому то, что приходит сбоку, меня не сильно волнует.
– Недавно весь интернет обсуждал слух о том, что "Зенит" простимулировал "Локо" на дерби со "Спартаком".
– Если это разрешено и у "Зенита" есть лишние деньги, надо быть круглым идиотом, чтобы не помочь в этой ситуации "Локомотиву" финансовыми средствами. Я рассуждаю чисто теоретически. А на практике… Бог его знает. В принципе, какой-то вывод сделать можно.
– На войне все средства хороши?
– Больше говорить об этом нет смысла. А то люди прочитают и скажут, какой я негодяй. Все, что не запрещено законом, – разрешается. Точка. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Seraffim
По такой логике, можно каждый матч "стимулировать". Только в одном случае, чтобы лучше играли, а в другом случае, наоборот.
15:17