Валерий Овчинников: "Если это разрешено и у "Зенита" есть деньги, надо быть идиотом, чтобы не помочь "Локомотиву"

Бывший главный тренер нижегородского "Локомотива" Валерий Овчинников в интервью "СЭ" отметил, что в борьбе за чемпионство все средства хороши, если они не запрещены законом.

– Нижегородскому "Локомотиву" конкуренты "Спартака" предлагали премии?

– Ну, главному тренеру же не предлагают. Его зачем стимулировать? Он и так работает.

– То есть стимулировали непосредственно игроков?

– Я не в курсе. Но то, что знают футболисты, до главного может и не дойти. К тому же в клубе есть свои премиальные. Поэтому то, что приходит сбоку, меня не сильно волнует.

– Недавно весь интернет обсуждал слух о том, что "Зенит" простимулировал "Локо" на дерби со "Спартаком".

– Если это разрешено и у "Зенита" есть лишние деньги, надо быть круглым идиотом, чтобы не помочь в этой ситуации "Локомотиву" финансовыми средствами. Я рассуждаю чисто теоретически. А на практике… Бог его знает. В принципе, какой-то вывод сделать можно.

– На войне все средства хороши?

– Больше говорить об этом нет смысла. А то люди прочитают и скажут, какой я негодяй. Все, что не запрещено законом, – разрешается. Точка. (Виталий АЙРАПЕТОВ)