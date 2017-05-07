Валерий Непомнящий: "На месте Карреры русскоговорящий тренер выплеснул бы эмоции трехэтажным матом"

Бывший главный тренер "Томи" Валерий Непомнящий высказал мнение, что наставник "Спартака" Массимо Каррера сделал правильный психологический ход после матча 27-го тура чемпионата России против томичей (1:0). После встречи итальянец не стал давать флеш-интервью и не пришел на пресс-конференцию, покинув стадион.

– Мне кажется, он сделал очень правильный психологический ход, – цитирует ТАСС Непомнящего. – На самом деле, он, может быть, действительно был рассержен, раздосадован, и в такой момент надо продемонстрировать это как-то команде. Был бы русскоговорящий тренер, зашел бы в раздевалку, выплеснул бы эмоции трехэтажным матом – и все. А он понимает, что любой перевод не будет нести этой функции, поэтому данный ход мне кажется очень правильным, тем более в команде, как мне кажется, полное доверие, хорошая атмосфера.

Думаю, что все точки над "i" будут расставлены на разборе. Я слышал высказывания игроков, они тоже разочарованы тем, что не смогли ярко победить, тем более в присутствии своих болельщиков. Вопросов никаких нет – ребята поймут, что они его сильно расстроили.

Я не разделяю мнения, что "Спартак" сыграл плохо, по-моему, вполне достойно; не думаю, там было "недо" чего-то. Трудно кого-то обвинить в том, что он не старался, просто в нужный момент появились скованность, напряженность, которая не дает сделать последний шаг. Кроме реализации, все было вполне по-спартаковски. "Спартак" должен был выигрывать в два-три мяча, но так бывает. Да и "Томь" себя превзошла. Команда с учетом состава выходила в атаку феноменально. Молодцы, ребятам можно только поаплодировать.

Трансляция матча "Спартак" - "Томь" //

Каррера отказался от общения с прессой после игры с "Томью". Что случилось? //

Что грозит "Спартаку" за поступок Карреры