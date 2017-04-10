Валерий Масалитин: "Зенит" и ЦСКА еще могут догнать "Спартак"

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин в интервью "СЭ" отметил, что интрига в борьбе за чемпионство в премьер-лиге еще не умерла. По его словам, армейцы и "Зенит" могут отыграть отставание в восемь очков, если каждая из команд обыграет "Спартак".

– Перед туром вы сказали, что у ЦСКА нет права на ошибку в борьбе за чемпионство. Ничья с "Краснодаром" значительно понизила шансы армейцев?

– Конечно, если теряешь очки, с каждым туром шансы тают, но интрига еще не умерла. Ближайшие игры станут определяющими для всей лидирующей тройки. В следующем туре многое решится в играх "Спартака" и "Зенита", ЦСКА и "Ростова".

– Восемь очков за 8 туров в чемпионате России не отыгрывали. Возможно ли это в нынешнем чемпионате?

– Думаю, да. Если "Спартак" проиграет петербуржцам и армейцам, отрыв сократится до двух очков. Естественно, "Спартак" не хочет доводить все до валидольной концовки. Посмотрим, сыграют ли с "Зенитом" Зе Луиш и Луиз Адриану. Не то чтобы я желал спартаковцам поражений, просто хочется сохранить интригу в борьбе за чемпионство и медали. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Полное интервью Валерия Масалитина