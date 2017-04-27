19:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Валерий Масалитин: "Зачем назначать на дерби парня из Питера? Лучше позовите арбитра из Белоруссии"

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Владислав БЕЗБОРОДОВ назначен на дерби ЦСКА - "Спартак". И едет в Москву без привычных помощников.ЦСКА - "Спартак": Безбородов остался без своей бригады

Бывший нападающий ЦСКА и "Спартака" Валерий Масалитин не понимает, как главным судьей на предстоящее дерби могли назначить арбитра Владислава Безбородова из Санкт-Петербурга.

– На дерби назначен судья Безбородов из Санкт-Петербурга.

– Вот и посмотрим! Я этого назначения не понимаю. ЦСКА и "Спартак" судит парень из города, который тоже претендует на Лигу чемпионов. Нонсенс! Ну пригласите арбитра из-за границы. Да хотя бы из Белоруссии или с Украины. А мы идем своим путем... (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Напомним, что матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур. ЦСКА - "Спартак"
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КОММЕНТАРИИ (5)
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mafany

Чего испугался то?

20:44

SS-1525-Sergey

Из Гватемалы чего мелочиться, как достало эти стенания по судьям. Нам бы игроков откуда-нибудь позвать, чтобы в футбол играли. А когда таких нет, то начинается, что плохим футболистам судья мешают. Из экспертов хоть кто-нибудь пяток воспитал футболистов, которые на видных местах команд в вышке или арбитров взрастил. А то только поливать, бездари!

20:25

old grumbler

во как - Московские клубы между собой Питерский судить не может, а все клубы премьеры Московские судьи могут ай красавец вот и вся Московская честность... до копейки...

20:04

баламошка

Пусть Бацька судит дерби! Чуть кто спорит начал - сразу клюшкой по репе!

19:53

совва

думаю из украины сейчас не вариант)

19:53