Валерий Масалитин: "Зачем назначать на дерби парня из Питера? Лучше позовите арбитра из Белоруссии"

Бывший нападающий ЦСКА и "Спартака" Валерий Масалитин не понимает, как главным судьей на предстоящее дерби могли назначить арбитра Владислава Безбородова из Санкт-Петербурга.
– На дерби назначен судья Безбородов из Санкт-Петербурга.
– Вот и посмотрим! Я этого назначения не понимаю. ЦСКА и "Спартак" судит парень из города, который тоже претендует на Лигу чемпионов. Нонсенс! Ну пригласите арбитра из-за границы. Да хотя бы из Белоруссии или с Украины. А мы идем своим путем... (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Напомним, что матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.
mafany
Чего испугался то?
20:44
SS-1525-Sergey
Из Гватемалы чего мелочиться, как достало эти стенания по судьям. Нам бы игроков откуда-нибудь позвать, чтобы в футбол играли. А когда таких нет, то начинается, что плохим футболистам судья мешают. Из экспертов хоть кто-нибудь пяток воспитал футболистов, которые на видных местах команд в вышке или арбитров взрастил. А то только поливать, бездари!
20:25
old grumbler
во как - Московские клубы между собой Питерский судить не может, а все клубы премьеры Московские судьи могут ай красавец вот и вся Московская честность... до копейки...
20:04
баламошка
Пусть Бацька судит дерби! Чуть кто спорит начал - сразу клюшкой по репе!
19:53
совва
думаю из украины сейчас не вариант)
19:53