Валерий Масалитин: "Зачем назначать на дерби парня из Питера? Лучше позовите арбитра из Белоруссии"

Бывший нападающий ЦСКА и "Спартака" Валерий Масалитин не понимает, как главным судьей на предстоящее дерби могли назначить арбитра Владислава Безбородова из Санкт-Петербурга.

– На дерби назначен судья Безбородов из Санкт-Петербурга.

– Вот и посмотрим! Я этого назначения не понимаю. ЦСКА и "Спартак" судит парень из города, который тоже претендует на Лигу чемпионов. Нонсенс! Ну пригласите арбитра из-за границы. Да хотя бы из Белоруссии или с Украины. А мы идем своим путем... (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Напомним, что матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.