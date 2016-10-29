Валерий Масалитин: "Траоре пора посадить на лавку! На ЦСКА больно смотреть"

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин после матча 12-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:3) посетовал на плохую готовность армейцев. Также он назвал Понтуса Вернблума лучшим игроком в составе красно-синих в этой встрече.

– Все закономерно. Особенно в первом тайме – у "Спартака" проблем не было, – начал Масалитин. – Три пропущенных мяча – это еще легко отделались. Могли армейцам и побольше "загрузить".

Конечно, красно-синие могли и зацепиться. У Страндберга был момент, но подвела координация. Забей он – и 2:2. Но в целом "Спартак" оказался сильнее. Здесь даже двух мнений быть не может. Он целенаправленно готовился к дерби. А у ЦСКА плотный график, много травмированных. Игроки измотаны, не в лучших кондициях.

В составе армейцев могу выделить только Вернблума. Единственный, кто бьется. Светлое пятно. Красавец! А остальные… Вообще никак! Я подумал в перерыве, как они будут усиливаться?

Считаю, после первого тайма надо было менять Траоре. Сразу! Вообще его нужно посадить на лавочку. Там его место! Пусть подумает, зачем он сюда приехал. От Страндберга хоть какая-то польза. Видно желание, потенциал. Видите, он вышел и сразу забил. Не знаю, может быть, его на всю игру не хватает.

Был ли пенальти в ворота "Спартака"? На усмотрение судьи. Поставил бы - все согласились. Не поставил - никто и не вспомнит, вопросов не будет. Резюмирую. Было больно смотреть на ЦСКА. Движения впереди вообще никого нет. Остается только надеяться на лучшее. (Виталий АЙРАПЕТОВ)