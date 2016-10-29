Валерий Масалитин: "Пусть Слуцкий приведет мысли в порядок"

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин после матча 12-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:3) отметил усталость главного тренера красно-синих Леонида Слуцкого. Также он предположил, что в армейском коллективе царит крайне негативная атмосфера.

– Первый гол – вина Акинфеева, – сказал Масалитин. – Здесь без вопросов. Вообще все три мяча – на совести игроков сборной. Акинфеева, Игнашевича и Березуцкого. Как так можно? Мне за них даже обидно. Наоборот, они должны быть примером для других.

Игнашевичу нужно было покатиться в подкате, в потом и Василий "исполнил"… Игроки национальной команды оказались статистами. Думал, они разберут ситуацию на опыте. Похоже, в коллективе творится такое, что и они уже не помогают.

Наверное, Слуцкому нужно немного перевести дух. Я не имею в виду отставку. Просто он устал. Похоже, неудачный чемпионат Европы негативно на него повлиял.

ЦСКА в этом сезоне не показывает той игры, которой мы от него ждем. Как-то все натужно… Да, Еременко тащил, но его нет. Дзагоев сломан. Усиливаться некем. И какой выход? Неизвестно… Пусть Слуцкий приведет мысли в порядок. (Виталий АЙРАПЕТОВ)