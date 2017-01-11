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Валерий Масалитин: "Кириллу Комбарову нужно перебираться куда-то ближе к "Спартаку"

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Экс-нападающий ЦСКА и "Спартака" Валерий Масалитин прокомментировал переход вратаря Владимира Габулова и полузащитника Кирилла Комбарова в тульский "Арсенал".

– Тульский "Арсенал" для Габулова – очередной этап развития карьеры. Думаю, он сможет помочь команде. Владимир достаточно опытный, выступал и за сборную, и за ведущие российские клубы. Это вызов, а как он им воспользуется, пока неизвестно. Для вратаря у него нормальный возраст, вполне еще можно выступать.

А вот у Кирилла Комбарова карьера, к сожалению, идет по нисходящей. Возможно, присутствовало какое-то недоверие со стороны тренера или определенные позиции на поле были заняты… Кирилла преследует череда неудач. Сначала он пришел в "Торпедо" и так совпало, что у клуба начались проблемы. Потом "Томь" разорилась. Теперь он перешел в "Арсенал". Думаю, руководству тульского клуба стоит взять это на заметку.

Комбарову нужно доказать, что он футболист хорошего уровня и подниматься куда-то ближе к "Спартаку". (Любовь КОНЯЕВА)

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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sb1006

Видимо, стаканчик махнул и пошло - у одного развитие карьеры, у другого - её завершение.

14:43

Ботаникум

И зачем "красно-белым" это беушное "поленце" без перспективы?.....

14:42

Урал Батыр

Это что, шутка такая?

14:24

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