Валерий Масалитин: "Иванович в "Зените" – это сомнительная покупка"

Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура премьер-лиги против "Зенита". Питерцы занимают второе место с 35 очками, ЦСКА идет третьим с 32 баллами.
– В этой встрече "Зенит" будет иметь преимущество за счет официальных матчей с "Андерлехтом", – говорит Масалитин. – Команда почувствовала игровой тонус.
В зимнее трансферное окно в "Зените" произошли изменения. Например, приобрели Бранислава Ивановича. На мой взгляд, это сомнительная покупка. У питерцев есть Анюков, Йованович на этой позиции, а покупать Ивановича и ставить куда-то в центр обороны – тоже непонятно, так как человек провел всю карьеру на правом фланге.
Мне хотелось бы, чтобы армейцы победили, все-таки этот матч во многом определяющий, как и у "Спартака". Хочется сохранить интригу до последнего матча. Буду болеть за ЦСКА. (Любовь КОНЯЕВА)
gregori
Сомнительный эксперт Масалитин!
12:51
valeriyrom93
Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://dimonotsmoke.blogspot.com
12:49
Promesov
Сомнительные сомнения гражданина масалитина
12:46
shpasic
сомнительно - это ВЭБ-Арена, товарищ Масалитин)
12:41
Гетеродин
Ещё один эксперт по итогам дебютного матча. До этого матча было слабо назвать Ивановича сомнительным.
12:25