Валерий Масалитин: "Иванович в "Зените" – это сомнительная покупка"

Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура премьер-лиги против "Зенита". Питерцы занимают второе место с 35 очками, ЦСКА идет третьим с 32 баллами.

– В этой встрече "Зенит" будет иметь преимущество за счет официальных матчей с "Андерлехтом", – говорит Масалитин. – Команда почувствовала игровой тонус.

В зимнее трансферное окно в "Зените" произошли изменения. Например, приобрели Бранислава Ивановича. На мой взгляд, это сомнительная покупка. У питерцев есть Анюков, Йованович на этой позиции, а покупать Ивановича и ставить куда-то в центр обороны – тоже непонятно, так как человек провел всю карьеру на правом фланге.

Мне хотелось бы, чтобы армейцы победили, все-таки этот матч во многом определяющий, как и у "Спартака". Хочется сохранить интригу до последнего матча. Буду болеть за ЦСКА. (Любовь КОНЯЕВА)