12:04 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Валерий Масалитин: "Иванович в "Зените" – это сомнительная покупка"

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Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура премьер-лиги против "Зенита". Питерцы занимают второе место с 35 очками, ЦСКА идет третьим с 32 баллами.

– В этой встрече "Зенит" будет иметь преимущество за счет официальных матчей с "Андерлехтом", – говорит Масалитин. – Команда почувствовала игровой тонус.

В зимнее трансферное окно в "Зените" произошли изменения. Например, приобрели Бранислава Ивановича. На мой взгляд, это сомнительная покупка. У питерцев есть Анюков, Йованович на этой позиции, а покупать Ивановича и ставить куда-то в центр обороны – тоже непонятно, так как человек провел всю карьеру на правом фланге.

Мне хотелось бы, чтобы армейцы победили, все-таки этот матч во многом определяющий, как и у "Спартака". Хочется сохранить интригу до последнего матча. Буду болеть за ЦСКА. (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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gregori

Сомнительный эксперт Масалитин!

12:51

valeriyrom93

Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://dimonotsmoke.blogspot.com

12:49

Promesov

Сомнительные сомнения гражданина масалитина

12:46

shpasic

сомнительно - это ВЭБ-Арена, товарищ Масалитин)

12:41

Гетеродин

Ещё один эксперт по итогам дебютного матча. До этого матча было слабо назвать Ивановича сомнительным.

12:25

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