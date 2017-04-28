Валерий Масалитин: "ЦСКА и "Спартак" судит парень из города, который тоже претендует на Лигу чемпионов. Нонсенс!"

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью "СЭ" отметил, что надеется на справедливое судейство в матче армейцев против "Спартака". По его словам, назначение на этот поединок питерского арбитра Владислава Безбородова - неверное решение.

– Каррера воочию видел, как ЦСКА разгромил "Локомотив". Не изберет ли он теперь сверхосторожную тактику?

– "Спартак" не будет играть от обороны. Красно-белые могут в начале встречи сыграть немного строго, но в целом будут искать счастья в атаке.

Единственное – не хочется, чтобы судьи все испортили. А то в последнее время смотришь игры одной команды. Там ей все помогают и помогают. Если в "Зените" хотят, пусть проводят свое внутреннее первенство. Зачем все это тащить в чемпионат России? К тому же в преддверии домашнего чемпионата мира.

– На дерби назначен судья Безбородов из Санкт-Петербурга.

– Вот и посмотрим! Я этого назначения не понимаю. ЦСКА и "Спартак" судит парень из города, который тоже претендует на Лигу чемпионов. Нонсенс! Ну пригласите арбитра из-за границы. А мы идем своим путем… (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Напомним, матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

Полное интервью Валерия Масалитина