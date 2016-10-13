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Валерий Кечинов: "Зе Луиш и Глушаков способны создать неприятности "Ростову"

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Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов поделился мнением о потере ведущего игрока красно-белых Квинси Промеса. Матч между "Спартаком" и "Ростовом" состоится 15 октября на стадионе "Открытие Арена".

Промес – колоссальная потеря. Квинси является лидером команды, создает много острых моментов. Его отсутствие на поле конечно же не останется незамеченным. С учетом нынешней ситуации в "Спартаке" заменить его сложно, но есть Попов, Ананидзе, Зе Луиш, Глушаков, которые способны доставить неприятности ростовчанам. (Любовь КОНЯЕВА)

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