Валерий Кечинов: "В "Уфе" заиграть в основном составе Пуцко будет легче, чем в "Спартаке"

Экс-полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов считает, что переход защитника Александра Пуцко в "Уфу" был бы для игрока хорошим вариантом. По его словам, молодому футболисту необходимо получать игровую практику.

– Появилась информация, что защитник Александр Пуцко собирается в ближайшее время пройти просмотр в "Уфе". Нужно ли его отпускать, как считаете?

– Он же не играл в основном составе "Спартака". У него сейчас такой возраст, когда нужно постоянно получать игровую практику. Не думаю, что в "Спартаке" он будет ее получать, поэтому считаю такое решение правильным. Это лучше, чем сидеть на скамейке и ждать, когда кто-то травмируется. Нужно играть, и переход был бы лучшим вариантом для Пуцко.

– Подходит ли ему "Уфа"?

– Сложно сказать. Но там показать себя и играть в основном составе будет легче, чем в "Спартаке". Хотя ему все равно придется добиваться права выходить на поле, потому что в команде находятся очень опытные футболисты. Все-таки Пуцко еще совсем молодой парень. Но, думаю, ему все по силам. У него есть опыт выступления в ФНЛ, где Саша играл за "Спартак-2", и это ему поможет. В любом случае ему будет легче заиграть в "Уфе" в основном составе, чем в "Спартаке". (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)