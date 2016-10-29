Валерий Кечинов: "Результаты показывают, что ЦСКА некем заменить Дзагоева и Еременко"

Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов уверен, что красно-белые сумеют одержать победу в матче 12-го тура чемпионата России с ЦСКА. По его словам, результаты демонстрируют, что армейцам некем заменить полузащитников Алана Дзагоева и Романа Еременко.

- Сейчас у армейцев отсутствуют ключевые футболисты, которые определяют игру ЦСКА. Раз в их отсутствие команда показывает такой результат, значит, заменить их действительно некем, - сказал Кечинов. - Встречи между ЦСКА и "Спартаком" проходят напряженно, но в последнее время армейцы имели в них превосходство. Однако сейчас "Спартак" идет очень хорошо, занимает лидирующую позицию.

У красно-белых присутствует положительный эмоциональный и психологический фон в отличие от армейцев. Надеюсь, что Промес, Зе Луиш и Глушаков успеют восстановиться после травм и выйдут на поле. Мой прогноз - 1:0, "Спартак" победит. (Любовь КОНЯЕВА)

Трансляция матча "Спартак" - ЦСКА