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Валерий Кечинов: "Результаты показывают, что ЦСКА некем заменить Дзагоева и Еременко"

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"Спартак" vs ЦСКА."Спартак" – ЦСКА: дерби, которого ждет вся Россия

Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов уверен, что красно-белые сумеют одержать победу в матче 12-го тура чемпионата России с ЦСКА. По его словам, результаты демонстрируют, что армейцам некем заменить полузащитников Алана Дзагоева и Романа Еременко.

- Сейчас у армейцев отсутствуют ключевые футболисты, которые определяют игру ЦСКА. Раз в их отсутствие команда показывает такой результат, значит, заменить их действительно некем, - сказал Кечинов. - Встречи между ЦСКА и "Спартаком" проходят напряженно, но в последнее время армейцы имели в них превосходство. Однако сейчас "Спартак" идет очень хорошо, занимает лидирующую позицию.

У красно-белых присутствует положительный эмоциональный и психологический фон в отличие от армейцев. Надеюсь, что Промес, Зе Луиш и Глушаков успеют восстановиться после травм и выйдут на поле. Мой прогноз - 1:0, "Спартак" победит. (Любовь КОНЯЕВА)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур
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