Валерий Кечинов: "Попов, Ананидзе, Зе Луиш и Глушаков способны доставить неприятности "Ростову"

Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов уверен, что красно-белые сумеют одержать победу над "Ростовом" в матче 10-го тура чемпионата России. По его словам, спартаковцы обладают игроками, которые сумеют доставить проблемы сопернику, в отсутствие травмированного Квинси Промеса.

- Как болельщику, мне хочется сделать ставку на "Спартак", - начал Кечинов. - Но даже если учесть, что красно-белые выступают на домашнем стадионе, игра будет непростой. Они любят атаковать, но у "Ростова" отличная оборона. Кроме того, у "Спартака" колоссальная потеря - Промес.

Квинси является лидером команды, создает много острых моментов. Его отсутствие на поле, конечно же, не останется незамеченным. С учетом нынешней ситуации в "Спартаке" заменить его сложно, но есть Попов, Ананидзе, Зе Луиш, Глушаков, которые способны доставить неприятности ростовчанам.

Голкипер "Ростова" Джанаев не совсем удачно дебютировал в составе сборной. Но не думаю, что такая неудача способна выбить его из колеи надолго.

Вероятно, будет много забитых голов. Мой прогноз на предстоящую встречу - 2:1, подопечные Массимо Карреры одержат победу. (Любовь КОНЯЕВА)

Трансляция матча "Спартак" - "Ростов"