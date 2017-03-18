13:38 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Валерий Кечинов: "Локомотив" и "Спартак" сыграют вничью"

0
0
0
0
 
В столице день дерби."Локомотив" - "Спартак". Перед матчем

Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов заявил, что ждет бескомпромиссной борьбы в матче 20-го тура чемпионата России с "Локомотивом". По его словам, что лидерство красно-белых дает им дополнительные силы. Напомним, что встреча состоится сегодня – начало в 16.30 по московскому времени.

– Игры между этими соперниками всегда проходят в упорной бескомпромиссной борьбе, – сказал Кечинов. – В пользу "Спартака" говорит то, что команда сейчас находится на первом месте, имея восемь очков отрыва от ЦСКА и "Зенита". Это дает команде Карреры положительные эмоции и дополнительные силы.

Что касается плюсов "Локомотива" в этом матче, я на сто процентов уверен, что у футболистов будет сумасшедший настрой, потому что Юрий Семин как никто умеет мотивировать своих ребят. Плюс у железнодорожников появился Ари, который превосходно играет со "Спартаком", всегда забивает. Поэтому ожидаю бескомпромиссную игру. Что-то мне подсказывает, что счет будет ничейным, 1:1. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча "Локомотив" - "Спартак"

Опрос

Как закончится матч "Локомотив" - "Спартак"?
голосовать
0
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 20-й тур
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ