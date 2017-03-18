Валерий Кечинов: "Локомотив" и "Спартак" сыграют вничью"

Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов заявил, что ждет бескомпромиссной борьбы в матче 20-го тура чемпионата России с "Локомотивом". По его словам, что лидерство красно-белых дает им дополнительные силы. Напомним, что встреча состоится сегодня – начало в 16.30 по московскому времени.

– Игры между этими соперниками всегда проходят в упорной бескомпромиссной борьбе, – сказал Кечинов. – В пользу "Спартака" говорит то, что команда сейчас находится на первом месте, имея восемь очков отрыва от ЦСКА и "Зенита". Это дает команде Карреры положительные эмоции и дополнительные силы.

Что касается плюсов "Локомотива" в этом матче, я на сто процентов уверен, что у футболистов будет сумасшедший настрой, потому что Юрий Семин как никто умеет мотивировать своих ребят. Плюс у железнодорожников появился Ари, который превосходно играет со "Спартаком", всегда забивает. Поэтому ожидаю бескомпромиссную игру. Что-то мне подсказывает, что счет будет ничейным, 1:1. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча "Локомотив" - "Спартак"