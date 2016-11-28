21:22 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Валерий Кечинов: "ЦСКА уже не конкурент "Спартаку"

0
0
0
18

Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов выразил мнение, что ЦСКА в нынешнем сезоне уже не будет бороться за золотые медали. По словам Кечинова, "Спартак" близок к чемпионству как никогда. После первого круга подопечные Массимо Карреры лидируют в турнирной таблице, опережая идущий вторым "Зенит" на шесть очков.

– "Спартак" как никогда близок к завоеванию золотых медалей, – приводит "Р-Спорт" слова Кечинова. – Самое главное – чтобы не было самоуспокоения. Догнать "Спартак" может "Зенит", если вдруг спартаковцы успокоятся. Но этого делать нельзя ни в коем случае. Я не думаю, что ЦСКА будет бороться за золотые медали. Максимум в этом сезоне – третье место. Армейцы играют нестабильно.

Массимо Каррера эмоционально завел команду. В глазах спартаковцев огонь, огромное желание. Все по делу, "Спартак" по праву занимает первое место в чемпионате России. И по игре, и по составу "Спартак" сейчас один из фаворитов в борьбе за золотые медали. Отрыв шесть очков, но ни в коем случае нельзя расслабляться. Команде нужно хорошо подготовиться в зимнюю паузу и провести остаток чемпионата на такой же волне. И тогда все будет нормально у "Спартака".

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161128/1112922506.html

0
0
0
18
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (18)
Войти, чтобы оставить комментарий

DAVI SVININU!

Кто это?

22:43

bond1951

весной посчитаем оракулы доморощеные

22:39

foreverCSKAforever

Олег Станиславович,...сейчас первой в таблице идёт, но весной мы поставим пистонов в их по-свински ощеренный рот.

22:39

Солёный

Тогда, по логике Кечинова, Реал - почти чемпион Испании, получается...

22:38

Mark Krass

Чемпионом станет Зенит)) Свинтак опять слажает, ибо недостоин))

22:28

tigana.1982

Наконец спартак проявляет характер. Хотя следует признать, что в нескольких матчах Спартаку откровенно повезло. Да и многовато минимальных побед.

22:25

ravilius777

15 туров еще, рановато хрюшки празднуете

22:19

ravilius777

18 октября 2013 зеня от коней оторвался на 11 очков, но в конце 10 побед подряд и коняшки чемпионы

22:18

вояка

высказывание о конкурентности скорее дискуссионное ..... дай бог чтоб в следующей еврокубковой компании спартаковцы выглядели безоговорочно конкурентоспособными .... если и не с грандами типа мадрида баварии , то уж хотя бы с равными по силе соперниками. Полагаю этот момент волнует не только болел красно-белых.

22:17

James Gang

Как бы Валера нафиг не сглазил...

22:16

Vlаdimir

Поглядим весной ....

22:13

Helicopter

Восстали хрюшки совсем. Будем посмотреть.

22:12

Kadym

зенит тоже так думал,ведя с отрывом в 11 очков)

22:09

Серджо_врж

VictorHeinrich, Тебе уже (судя по всему) помогло?

22:05

Олег Станиславович

Разрешите процитировать классиков! Осень,в голову лезет тоска Даже каркают грустно вороны Если слышу-кричат "цска" Отвечаю-"КОМАНДА ГОНДОНОВ"...

21:55

VictorHeinrich

Отсоси у красно-синих, Валера, поможет ! )))

21:51

баламошка

Лошадки сейчас начнут кусать Валерку.

21:47

Серджо_врж

Согласен с Валерой полностью!

21:43

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ