Валерий Кечинов: "ЦСКА уже не конкурент "Спартаку"

Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов выразил мнение, что ЦСКА в нынешнем сезоне уже не будет бороться за золотые медали. По словам Кечинова, "Спартак" близок к чемпионству как никогда. После первого круга подопечные Массимо Карреры лидируют в турнирной таблице, опережая идущий вторым "Зенит" на шесть очков.

– "Спартак" как никогда близок к завоеванию золотых медалей, – приводит "Р-Спорт" слова Кечинова. – Самое главное – чтобы не было самоуспокоения. Догнать "Спартак" может "Зенит", если вдруг спартаковцы успокоятся. Но этого делать нельзя ни в коем случае. Я не думаю, что ЦСКА будет бороться за золотые медали. Максимум в этом сезоне – третье место. Армейцы играют нестабильно.

Массимо Каррера эмоционально завел команду. В глазах спартаковцев огонь, огромное желание. Все по делу, "Спартак" по праву занимает первое место в чемпионате России. И по игре, и по составу "Спартак" сейчас один из фаворитов в борьбе за золотые медали. Отрыв шесть очков, но ни в коем случае нельзя расслабляться. Команде нужно хорошо подготовиться в зимнюю паузу и провести остаток чемпионата на такой же волне. И тогда все будет нормально у "Спартака".