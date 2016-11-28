Валерий Кечинов: "ЦСКА уже не конкурент "Спартаку"

Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов выразил мнение, что ЦСКА в нынешнем сезоне уже не будет бороться за золотые медали. По словам Кечинова, "Спартак" близок к чемпионству как никогда. После первого круга подопечные Массимо Карреры лидируют в турнирной таблице, опережая идущий вторым "Зенит" на шесть очков.
– "Спартак" как никогда близок к завоеванию золотых медалей, – приводит "Р-Спорт" слова Кечинова. – Самое главное – чтобы не было самоуспокоения. Догнать "Спартак" может "Зенит", если вдруг спартаковцы успокоятся. Но этого делать нельзя ни в коем случае. Я не думаю, что ЦСКА будет бороться за золотые медали. Максимум в этом сезоне – третье место. Армейцы играют нестабильно.
Массимо Каррера эмоционально завел команду. В глазах спартаковцев огонь, огромное желание. Все по делу, "Спартак" по праву занимает первое место в чемпионате России. И по игре, и по составу "Спартак" сейчас один из фаворитов в борьбе за золотые медали. Отрыв шесть очков, но ни в коем случае нельзя расслабляться. Команде нужно хорошо подготовиться в зимнюю паузу и провести остаток чемпионата на такой же волне. И тогда все будет нормально у "Спартака".
DAVI SVININU!
Кто это?
22:43
bond1951
весной посчитаем оракулы доморощеные
22:39
foreverCSKAforever
Олег Станиславович,...сейчас первой в таблице идёт, но весной мы поставим пистонов в их по-свински ощеренный рот.
22:39
Солёный
Тогда, по логике Кечинова, Реал - почти чемпион Испании, получается...
22:38
Mark Krass
Чемпионом станет Зенит)) Свинтак опять слажает, ибо недостоин))
22:28
tigana.1982
Наконец спартак проявляет характер. Хотя следует признать, что в нескольких матчах Спартаку откровенно повезло. Да и многовато минимальных побед.
22:25
ravilius777
15 туров еще, рановато хрюшки празднуете
22:19
ravilius777
18 октября 2013 зеня от коней оторвался на 11 очков, но в конце 10 побед подряд и коняшки чемпионы
22:18
вояка
высказывание о конкурентности скорее дискуссионное ..... дай бог чтоб в следующей еврокубковой компании спартаковцы выглядели безоговорочно конкурентоспособными .... если и не с грандами типа мадрида баварии , то уж хотя бы с равными по силе соперниками. Полагаю этот момент волнует не только болел красно-белых.
22:17
James Gang
Как бы Валера нафиг не сглазил...
22:16
Vlаdimir
Поглядим весной ....
22:13
Helicopter
Восстали хрюшки совсем. Будем посмотреть.
22:12
Kadym
зенит тоже так думал,ведя с отрывом в 11 очков)
22:09
Серджо_врж
VictorHeinrich, Тебе уже (судя по всему) помогло?
22:05
Олег Станиславович
Разрешите процитировать классиков! Осень,в голову лезет тоска Даже каркают грустно вороны Если слышу-кричат "цска" Отвечаю-"КОМАНДА ГОНДОНОВ"...
21:55
VictorHeinrich
Отсоси у красно-синих, Валера, поможет ! )))
21:51
баламошка
Лошадки сейчас начнут кусать Валерку.
21:47
Серджо_врж
Согласен с Валерой полностью!
21:43