Сегодня бывшему игроку и главному тренеру "Спартака" Валерию Карпину исполнилось 48 лет. Поздравляем Валерия Георгиевича! День рождения он встречает на родине – в Эстонии. А незадолго до отъезда Карпин стал героем рубрики "Разговор по пятницам".
– Самедов был в шаге от "Спартака" еще в ваши времена? – вопрос Карпину.
– Да. Уходя из "Москвы", выбрал не "Спартак", а "Динамо".
– При том, что вы почти с ним договорились.
– Вот именно – почти.
– Самедов попросил небольшую прибавку по сравнению с вашей предварительной договоренностью. Вы ответили: "Нет!" Почему?
– Потому что уже до этого были "прибавки".
– Солидные?
– Да. Агенты Самедова бегали из одного клуба в другой. Говорили: "Нам здесь дают вот столько! А здесь – столько. Вы еще накиньте…"
– Когда терпение у вас закончилось?
– Так у нас уже была договоренность – руки пожали! Для меня руки пожать – всё!
"Разговор по пятницам" с Валерием Карпиным читайте завтра в "СЭ".
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redgy
тогда он еще не мечтал вернуться в спартак..
22:48 2 февраля
Chen1979
С днём рождения!!! Желаю заткнуть рот скептикам приличным достижение на тренерском мостике.
20:55 2 февраля
Seraffim
С Днем Рождения, Валерий! Здоровья, удачи, исполнения желаний!
20:17 2 февраля
РусскийФракиец
С ДР! На самом то деле, тренер хороший. И в Спартаке это доказал. См. результаты. Но... Каррера!
20:10 2 февраля
= Даль =
Валера,вернись((((
19:52 2 февраля
kolan
С Днем рождения, Валерий Георгиевич! Харизматичный человек, веселый, очень честный!
19:06 2 февраля
URS123
Георгиевич, докажи, Рафаэль сейчас остановит паровоз легким движением ноги. От души, с Д.Р.!
18:59 2 февраля
Бурый аз есьм
с ДР!!!
18:59 2 февраля
zenit08
С днем рождения, мужик! Прямой, честный и веселый. Удачи!
18:50 2 февраля
zega
Очень много сделал позитивного для Российского футбола и еще очень много сделает. ВАЛЕРА ВЕРИМ !
18:39 2 февраля
Митяй Антибомж
С Днем Рождения, Валерий Георгиевич! Личность с большой буквы! Суперпозитивный Человек, настоящий энерджайзер - моторище! Верю, что и на тренерском поприще будет успех! (было бы идеально, чтобы в Спартаке)
17:58 2 февраля
Medved.
Platinum1991 а может просто с пуделем работать никто не хочет, тренеришка в рванье уже всем доказал свой уровень
17:25 2 февраля
Platinum1991
Валера! Плохо звал! Вот Сергей Родионов позвал, так ПОЗВАЛ - Самедов, здесь и сейчас, мигом ПЛЮНУЛ на Локомотив и на КАРАЧКАХ приполз в Спартак! Вот, что Родионов с Самедовым сделал! Понаобещал ему в три федуновских короба "золотые горы" и у Самедова крыша поехала из-за этих денег! Теперь посмотрим, как Самедов будет на эти деньги играть или НЕ ИГРАТЬ! Вот в чём вопрос!
16:59 2 февраля
Levbereg
Редко кто из тренеров среднего поколения нашей страны, играл в футбол. Да и как играл!!! Был отличным футболистом. Причём европейского уровня.Валерий Георгиевич и сейчас минут пятнадцать может отыграть правым полузащитником получше чем многие игроки ПЛ)) С Днём Рождения!!! И удачи во всех делах!
16:54 2 февраля
sabutay
Валерий Георгиевич с Днем Рождения. И перестаньте превращаться в Анатолия Федоровича.
16:33 2 февраля
баламошка
Валера - наше всё!!!
15:32 2 февраля