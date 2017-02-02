Сегодня бывшему игроку и главному тренеру "Спартака" Валерию Карпину исполнилось 48 лет. Поздравляем Валерия Георгиевича! День рождения он встречает на родине – в Эстонии. А незадолго до отъезда Карпин стал героем рубрики "Разговор по пятницам".

– Самедов был в шаге от "Спартака" еще в ваши времена? – вопрос Карпину.

– Да. Уходя из "Москвы", выбрал не "Спартак", а "Динамо".

– При том, что вы почти с ним договорились.

– Вот именно – почти.

– Самедов попросил небольшую прибавку по сравнению с вашей предварительной договоренностью. Вы ответили: "Нет!" Почему?

– Потому что уже до этого были "прибавки".

– Солидные?

– Да. Агенты Самедова бегали из одного клуба в другой. Говорили: "Нам здесь дают вот столько! А здесь – столько. Вы еще накиньте…"

– Когда терпение у вас закончилось?

– Так у нас уже была договоренность – руки пожали! Для меня руки пожать – всё!

"Разговор по пятницам" с Валерием Карпиным читайте завтра в "СЭ".

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