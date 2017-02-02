15:15 2 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Валерий Карпин:
"Я тоже звал Самедова в "Спартак"

Валерий КАРПИН, Александр САМЕДОВ и Артем ДЗЮБА. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Валерий КАРПИН, Александр САМЕДОВ и Артем ДЗЮБА. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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Сегодня бывшему игроку и главному тренеру "Спартака" Валерию Карпину исполнилось 48 лет. Поздравляем Валерия Георгиевича! День рождения он встречает на родине – в Эстонии. А незадолго до отъезда Карпин стал героем рубрики "Разговор по пятницам".

 
Январь. Абу-Даби. Новичок "Спартака" Александр САМЕДОВ (в центре).Александр Самедов: "Отец был бы очень рад моему возвращению в "Спартак"

Самедов был в шаге от "Спартака" еще в ваши времена? – вопрос Карпину.

– Да. Уходя из "Москвы", выбрал не "Спартак", а "Динамо".

– При том, что вы почти с ним договорились.

– Вот именно – почти.

– Самедов попросил небольшую прибавку по сравнению с вашей предварительной договоренностью. Вы ответили: "Нет!" Почему?

– Потому что уже до этого были "прибавки".

– Солидные?

– Да. Агенты Самедова бегали из одного клуба в другой. Говорили: "Нам здесь дают вот столько! А здесь – столько. Вы еще накиньте…"

– Когда терпение у вас закончилось?

– Так у нас уже была договоренность – руки пожали! Для меня руки пожать – всё!

"Разговор по пятницам" с Валерием Карпиным читайте завтра в "СЭ".
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КОММЕНТАРИИ (16)
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redgy

тогда он еще не мечтал вернуться в спартак..

22:48 2 февраля

Chen1979

С днём рождения!!! Желаю заткнуть рот скептикам приличным достижение на тренерском мостике.

20:55 2 февраля

Seraffim

С Днем Рождения, Валерий! Здоровья, удачи, исполнения желаний!

20:17 2 февраля

РусскийФракиец

С ДР! На самом то деле, тренер хороший. И в Спартаке это доказал. См. результаты. Но... Каррера!

20:10 2 февраля

= Даль =

Валера,вернись((((

19:52 2 февраля

kolan

С Днем рождения, Валерий Георгиевич! Харизматичный человек, веселый, очень честный!

19:06 2 февраля

URS123

Георгиевич, докажи, Рафаэль сейчас остановит паровоз легким движением ноги. От души, с Д.Р.!

18:59 2 февраля

Бурый аз есьм

с ДР!!!

18:59 2 февраля

zenit08

С днем рождения, мужик! Прямой, честный и веселый. Удачи!

18:50 2 февраля

zega

Очень много сделал позитивного для Российского футбола и еще очень много сделает. ВАЛЕРА ВЕРИМ !

18:39 2 февраля

Митяй Антибомж

С Днем Рождения, Валерий Георгиевич! Личность с большой буквы! Суперпозитивный Человек, настоящий энерджайзер - моторище! Верю, что и на тренерском поприще будет успех! (было бы идеально, чтобы в Спартаке)

17:58 2 февраля

Medved.

Platinum1991 а может просто с пуделем работать никто не хочет, тренеришка в рванье уже всем доказал свой уровень

17:25 2 февраля

Platinum1991

Валера! Плохо звал! Вот Сергей Родионов позвал, так ПОЗВАЛ - Самедов, здесь и сейчас, мигом ПЛЮНУЛ на Локомотив и на КАРАЧКАХ приполз в Спартак! Вот, что Родионов с Самедовым сделал! Понаобещал ему в три федуновских короба "золотые горы" и у Самедова крыша поехала из-за этих денег! Теперь посмотрим, как Самедов будет на эти деньги играть или НЕ ИГРАТЬ! Вот в чём вопрос!

16:59 2 февраля

Levbereg

Редко кто из тренеров среднего поколения нашей страны, играл в футбол. Да и как играл!!! Был отличным футболистом. Причём европейского уровня.Валерий Георгиевич и сейчас минут пятнадцать может отыграть правым полузащитником получше чем многие игроки ПЛ)) С Днём Рождения!!! И удачи во всех делах!

16:54 2 февраля

sabutay

Валерий Георгиевич с Днем Рождения. И перестаньте превращаться в Анатолия Федоровича.

16:33 2 февраля

баламошка

Валера - наше всё!!!

15:32 2 февраля

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Материалы других СМИ