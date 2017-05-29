20:48 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Валерий Карпин: "Все уже забыли, сколько раз "Спартак" выиграл 1:0"

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Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин в эфире программы "Тотальный обзор" рассказал, что команда играла под руководством Массимо Карреры и Дмитрия Аленичева с примерно равными статистическими показателями.

– Огромной разницы не вижу между статистикой "Спартака" Аленичева и Карреры, – сказал Карпин. – Показатели - плюс-минус одинаковые. Цифры в футболе не всегда говорят правду. Нужно отталкиваться от игры, а уже потом смотреть на цифры.

У "Спартака" больше всего побед со счетом 1:0. Сегодня уже все забыли, сколько было побед 1:0.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Buldozer46

Exsorsist Хорошо бы в следующем сезоне Спартак победил в 30 матчах 1:0 !!! ))- Хотел тоже самое написать

21:45

Exsorsist

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21:07

Exsorsist

Хорошо бы в следующем сезоне Спартак победил в 30 матчах 1:0 !!! ))))

21:07

marksan

Ну! Валера опять нажал на мозоль!

20:59