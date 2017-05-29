Валерий Карпин: "Все уже забыли, сколько раз "Спартак" выиграл 1:0"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин в эфире программы "Тотальный обзор" рассказал, что команда играла под руководством Массимо Карреры и Дмитрия Аленичева с примерно равными статистическими показателями.

– Огромной разницы не вижу между статистикой "Спартака" Аленичева и Карреры, – сказал Карпин. – Показатели - плюс-минус одинаковые. Цифры в футболе не всегда говорят правду. Нужно отталкиваться от игры, а уже потом смотреть на цифры.

У "Спартака" больше всего побед со счетом 1:0. Сегодня уже все забыли, сколько было побед 1:0.