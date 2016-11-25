23:04 25 ноября | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Валерий Карпин: "Возможно, для улучшения результативности Кокорину нужно жениться на Лопыревой"

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Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин, отвечая на вопрос о результативности нападающего "Зенита" Александра Кокорина, посоветовал ему взглянуть на форварда "Краснодара" Федора Смолова, который в период с 2007 по 2014 год забил шесть мячей в 95 играх. Карпин допустил, что улучшить свою статистику Смолову помогла Виктория Лопырева, с которой футболист встречался до весны 2015 года.

– Мог ли я три года назад представить Смолова в числе лучших игроков чемпионата? Нет, конечно! – сказал в эфире программы "Все на футбол. Афиша" Карпин. – С чем связан прогресс Смолова? Без понятия. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, рядом со Смоловым нужно было находиться 24 часа в сутки. С нерезультативным форвардом проводится работа на поле, нельзя забывать и про психологию. Лопырева? У Кокорина схожие проблемы, возможно, ему нужно жениться на Лопыревой.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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mstia13

sars882 James Gang Какая Лопырёва? Бузова свободна! Бузова травмоопасна)) ------ Дом 3. Началоооо)

01:15

Комс

Я бы тоже на ней женился)

01:09

sars882

James Gang Какая Лопырёва? Бузова свободна! Бузова травмоопасна))

00:39

James Gang

Какая Лопырёва? Бузова свободна!

23:29 25 ноября

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ