Валерий Карпин: "Вероятное отсутствие Промеса скажется на игре "Спартака" в матче с "Ростовом"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин высказал мнение, что отсутствие нападающего красно-белых Квинси Промеса в матче 10-го тура чемпионата России против "Ростова" скажется на игре команды. Футболист получил травму в матче за сборную Голландии и его участие в предстоящей встрече находится под вопросом.

– Если Промес не выйдет на поле в матче с "Ростовом", это, конечно же, скажется на игре "Спартака", у них просто не будет лучшего футболиста на поле, – цитирует "Р-Спорт" Карпина. – Найти ему замену не смогут.

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