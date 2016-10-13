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Валерий Карпин: "Вероятное отсутствие Промеса скажется на игре "Спартака" в матче с "Ростовом"

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Квинси ПРОМЕС."Спартак": кто, если не Промес

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин высказал мнение, что отсутствие нападающего красно-белых Квинси Промеса в матче 10-го тура чемпионата России против "Ростова" скажется на игре команды. Футболист получил травму в матче за сборную Голландии и его участие в предстоящей встрече находится под вопросом.

– Если Промес не выйдет на поле в матче с "Ростовом", это, конечно же, скажется на игре "Спартака", у них просто не будет лучшего футболиста на поле, – цитирует "Р-Спорт" Карпина. – Найти ему замену не смогут.

 

 

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http://rsport.ru/football/20161013/1110714902.html

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