Валерий Карпин: "Три пропущенных гола - многовато для ЦСКА"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин после победы над ЦСКА (3:1) в матче 12-го тура чемпионата России (3:1) отметил, что красно-белые выглядели более агрессивно по ходу встречи, а армейцы почти не создали моментов.

- Прогноз, который мы дали до игры, подтвердился. "Спартак" играл более агрессивно, больше владел мячом, ЦСКА больше действовал от обороны, - сказал Карпин в студии программы "Все на матч!". - За исключением гола и момента в конце первого тайма, ЦСКА больше ничего не создал.

Пропустить три гола в дерби - для ЦСКА это многовато. Проблемы, которые были у ЦСКА, остались. Два момента создали, но три пропустили.