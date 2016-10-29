20:09 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Валерий Карпин: "Три пропущенных гола - многовато для ЦСКА"

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Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин после победы над ЦСКА (3:1) в матче 12-го тура чемпионата России (3:1) отметил, что красно-белые выглядели более агрессивно по ходу встречи, а армейцы почти не создали моментов.

- Прогноз, который мы дали до игры, подтвердился. "Спартак" играл более агрессивно, больше владел мячом, ЦСКА больше действовал от обороны, - сказал Карпин в студии программы "Все на матч!". - За исключением гола и момента в конце первого тайма, ЦСКА больше ничего не создал.

Пропустить три гола в дерби - для ЦСКА это многовато. Проблемы, которые были у ЦСКА, остались. Два момента создали, но три пропустили.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

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