Валерий Карпин: "Спартак" – чемпион? Нет"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин отметил, что красно-белым пока рано говорить о чемпионстве. Специалист добавил, что можно будет сделать какие-то выводы после матчей "Зенитом" и ЦСКА.

– "Спартак" – чемпион? Нет, – сказал Карпин в эфире программы "Тотальный разбо". – Любой болельщик "Спартака" скажет так же. Можно говорить о чем-то после матчей с "Зенитом" и ЦСКА.