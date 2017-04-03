21:41 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Валерий Карпин: "Спартак" – чемпион? Нет"

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Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин отметил, что красно-белым пока рано говорить о чемпионстве. Специалист добавил, что можно будет сделать какие-то выводы после матчей "Зенитом" и ЦСКА.

– "Спартак" – чемпион? Нет, – сказал Карпин в эфире программы "Тотальный разбо". – Любой болельщик "Спартака" скажет так же. Можно говорить о чем-то после матчей с "Зенитом" и ЦСКА.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 21-й тур
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