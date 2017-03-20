Валерий Карпин: "Надо спросить у судей, почему "Спартак" не бьет пенальти"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин в эфире программы "Тотальный разбор" выразил удивление в связи с тем, что красно-белые в этом сезоне ни разу не исполняли пенальти.
– Почему у "Спартака" не было пенальти в этом сезоне? Надо спросить у судей, – сказал Карпин. – "Спартак" одна из самых атакующих команд чемпионата. Отсутствие пенальти – стечение обстоятельств. Меня это удивляет. Разбирать моменты должен клуб. Если что-то не так, то можно об этом говорить.
V0VaN
А ясно почему не ставят. Им и так хорошо подсуживают, а соперников и по матчу и по таблице поддушивают. В компетентных кругах чемпион был известен туров после 10. Зато на все обвинения фидун теперь скажет: "да какие судьи?! они нам ни одного пендаля за чемп не поставили!"
22:05
Бильбо
Это что же получается, у нас теперь и МатчТВ будет за Спартак болеть. Мало нам одного Спорт-Экспресса, так теперь ещё и телеканал. В студию МатчИВ приходят бывшие игроки других клубов - к примеру, Ролан Гусев, Корнаухов и другие, но никто из них открыто не болеет за свои бывшие клубы. Профессиональный журналист не должен ни за кого болеть во внутренних соревнованиях. Болей за сборную и за все российские клубы в Еврокубках.
21:55
SPFAN
Один гол минимум Спартак забивает с игры, если еще и с пенальти забьет, то соперник хрен отыграется.
21:52