Валерий Карпин: "Надо спросить у судей, почему "Спартак" не бьет пенальти"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин в эфире программы "Тотальный разбор" выразил удивление в связи с тем, что красно-белые в этом сезоне ни разу не исполняли пенальти.

– Почему у "Спартака" не было пенальти в этом сезоне? Надо спросить у судей, – сказал Карпин. – "Спартак" одна из самых атакующих команд чемпионата. Отсутствие пенальти – стечение обстоятельств. Меня это удивляет. Разбирать моменты должен клуб. Если что-то не так, то можно об этом говорить.