21:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Валерий Карпин: "Надо спросить у судей, почему "Спартак" не бьет пенальти"

0
0
0
0
3

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин в эфире программы "Тотальный разбор" выразил удивление в связи с тем, что красно-белые в этом сезоне ни разу не исполняли пенальти.

– Почему у "Спартака" не было пенальти в этом сезоне? Надо спросить у судей, – сказал Карпин. – "Спартак" одна из самых атакующих команд чемпионата. Отсутствие пенальти – стечение обстоятельств. Меня это удивляет. Разбирать моменты должен клуб. Если что-то не так, то можно об этом говорить.

0
0
0
0
3
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

V0VaN

А ясно почему не ставят. Им и так хорошо подсуживают, а соперников и по матчу и по таблице поддушивают. В компетентных кругах чемпион был известен туров после 10. Зато на все обвинения фидун теперь скажет: "да какие судьи?! они нам ни одного пендаля за чемп не поставили!"

22:05

Бильбо

Это что же получается, у нас теперь и МатчТВ будет за Спартак болеть. Мало нам одного Спорт-Экспресса, так теперь ещё и телеканал. В студию МатчИВ приходят бывшие игроки других клубов - к примеру, Ролан Гусев, Корнаухов и другие, но никто из них открыто не болеет за свои бывшие клубы. Профессиональный журналист не должен ни за кого болеть во внутренних соревнованиях. Болей за сборную и за все российские клубы в Еврокубках.

21:55

SPFAN

Один гол минимум Спартак забивает с игры, если еще и с пенальти забьет, то соперник хрен отыграется.

21:52

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ