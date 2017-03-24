Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин в интервью "Известиям" выразил мнение, что действующий наставник красно-белых Массимо Каррера является лучшим специалистом в премьер-лиге. По его словам, тренера нужно оценивать по результатам. Подопечные итальянского специалиста занимают первую строчку в турнирной таблице чемпионата России, опережая на шесть очков "Зенит" и ЦСКА.

– Назовите фамилии трех лучших игроков текущего чемпионата.

– Жулиану, Квинси Промес и Федор Смолов.

– Кто стал для вас главным открытием чемпионата?

– Отметил бы Мариу Фернандеса из ЦСКА. Не скажу, что для меня он стал открытием, но футболист подтверждает свой высокий уровень от матча к матчу. Еще могу выделить новичка "Спартака" Фернанду.

– Самый сильный тренер в текущем первенстве?

– Массимо Каррера. Потому что его команда идет в лидерах чемпионата с отрывом в шесть очков. Оценивать тренера нужно по результатам. На данный момент он – лучший. К концу чемпионата посмотрим, изменится ли ситуация.