Валерий Карпин: "Думаю, "Спартак" догнать уже нереально"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин после матча красно-белых с ЦСКА (2:1) в матче 26-го тура чемпионата России отметил, что команду Массимо Карреры уже вряд ли кто-то догонит в турнирной таблице. "Спартак" опережает занимающий второе место ЦСКА на 10 очков за четыре тура до конца сезона.

– Думаю, здесь уже все ясно, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Карпин. – Завтра "Зенит" играет с "Томью", и питерцы обязаны побеждать. Но в таких условиях догнать "Спартак" уже нереально.

Трансляция матча ЦСКА – "Спартак"