19:16 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Валерий Карпин: "Думаю, "Спартак" догнать уже нереально"

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Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин после матча красно-белых с ЦСКА (2:1) в матче 26-го тура чемпионата России отметил, что команду Массимо Карреры уже вряд ли кто-то догонит в турнирной таблице. "Спартак" опережает занимающий второе место ЦСКА на 10 очков за четыре тура до конца сезона.

– Думаю, здесь уже все ясно, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Карпин. – Завтра "Зенит" играет с "Томью", и питерцы обязаны побеждать. Но в таких условиях догнать "Спартак" уже нереально.

Трансляция матча ЦСКА – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур. ЦСКА - "Спартак"
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КОММЕНТАРИИ (4)
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бей своих чтобы чужие боялись

сильная мысль!!главное что он один так думает))))))

19:40

самарец

ох и нравится мне это Спартак!)))

19:31

Odissevs

Победа на классе. Дважды за сезон. Нормально.

19:26

zenit08

Мы тоже так думаем, Валера. И это хорошо)))

19:23