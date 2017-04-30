Валерий Карпин: "Думаю, "Спартак" догнать уже нереально"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин после матча красно-белых с ЦСКА (2:1) в матче 26-го тура чемпионата России отметил, что команду Массимо Карреры уже вряд ли кто-то догонит в турнирной таблице. "Спартак" опережает занимающий второе место ЦСКА на 10 очков за четыре тура до конца сезона.
– Думаю, здесь уже все ясно, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Карпин. – Завтра "Зенит" играет с "Томью", и питерцы обязаны побеждать. Но в таких условиях догнать "Спартак" уже нереально.
бей своих чтобы чужие боялись
сильная мысль!!главное что он один так думает))))))
19:40
самарец
ох и нравится мне это Спартак!)))
19:31
Odissevs
Победа на классе. Дважды за сезон. Нормально.
19:26
zenit08
Мы тоже так думаем, Валера. И это хорошо)))
19:23