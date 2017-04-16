Валерий Карпин: "Должно произойти что-то невероятное, чтобы "Спартак" растерял преимущество перед ЦСКА"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин после победы в матче 23-го тура чемпионата России над "Зенитом" (2:1) отметил, что красно-белым нужно будет постараться, чтобы растерять преимущество в 10 очков перед ЦСКА.

- 10 очко отрыва от ЦСКА за 7 туров до конца - должно произойти что-то невероятное, чтобы "Спартак" растерял преимущество, - сказал Карпин в программе "После футбола".

Трансляция матча "Спартак" - "Зенит"