Валерий Карпин: "Должно произойти что-то невероятное, чтобы "Спартак" растерял преимущество перед ЦСКА"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин после победы в матче 23-го тура чемпионата России над "Зенитом" (2:1) отметил, что красно-белым нужно будет постараться, чтобы растерять преимущество в 10 очков перед ЦСКА.
- 10 очко отрыва от ЦСКА за 7 туров до конца - должно произойти что-то невероятное, чтобы "Спартак" растерял преимущество, - сказал Карпин в программе "После футбола".
foreverCSKAforever
Валера, верим!
22:32
Уткин за Спартак
Спартак - чемпион! Танделаки - мымра!
22:23
top5
просто назначьте аленя главным и он умудрится украсть у спартака золото.как и в прошлом сезоне...
22:16
aleko555
всё пот делу ,спартак смотрелся более основательно и чуда не будет.спартачей с победой.
22:15
Jean4
После след. тура будет уже меньше, а там и очная встреча.
22:14
Valdemarson
Так пусть же постараются!
22:03