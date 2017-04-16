21:56 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Валерий Карпин: "Должно произойти что-то невероятное, чтобы "Спартак" растерял преимущество перед ЦСКА"

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Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин после победы в матче 23-го тура чемпионата России над "Зенитом" (2:1) отметил, что красно-белым нужно будет постараться, чтобы растерять преимущество в 10 очков перед ЦСКА.

- 10 очко отрыва от ЦСКА за 7 туров до конца - должно произойти что-то невероятное, чтобы "Спартак" растерял преимущество, - сказал Карпин в программе "После футбола".

Трансляция матча "Спартак" - "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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foreverCSKAforever

Валера, верим!

22:32

Уткин за Спартак

Спартак - чемпион! Танделаки - мымра!

22:23

top5

просто назначьте аленя главным и он умудрится украсть у спартака золото.как и в прошлом сезоне...

22:16

aleko555

всё пот делу ,спартак смотрелся более основательно и чуда не будет.спартачей с победой.

22:15

Jean4

После след. тура будет уже меньше, а там и очная встреча.

22:14

Valdemarson

Так пусть же постараются!

22:03

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