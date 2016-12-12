Валерий Карпин: "До сих пор не понимаю, в какой футбол играет "Спартак"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин в интервью "Известиям" подчеркнул, что по-прежнему не понимает, в какой футбол играет "Спартак". После 17 туров премьер-лиги подопечные Массимо Карреры лидируют в турнирной таблице, опережая идущий вторым "Зенит" на пять очков.

– Во время нашей прошлой беседы вы заявили, что не понимаете, в какой футбол играет "Спартак". С тех пор прошло 13 туров, а красно-белые по-прежнему лидируют в РФПЛ. Ваше мнение поменялось?

– Никак не поменялось. "Спартак" проводит неплохой сезон, команда сейчас явно на эмоциональном подъеме, идет на первом месте, все хорошо. Но если кто-то видит и скажет мне, в какой футбол играет сейчас "Спартак", я буду очень рад. Потому что лично я до сих пор понять этого не могу. А то, что есть запредельное желание и эмоции, – в этом отношении все великолепно.

– Но одних эмоций и желания мало для того, чтобы идти на первом месте в чемпионате...

– Конечно, еще есть квалифицированные футболисты. И все это в совокупности дает желаемый результат. "Спартак" заслуженно идет на первом месте. Красно-белые выступают стабильно, а у других команд хватает проблем.