Валерий Карпин: "Чемпионство "Спартака"? Мой багаж давно лежит дома"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин подчеркнул, что завоеванное красно-белыми чемпионство в уходящем сезоне – заслуга действующих игроков и тренерского штаба команды. Минувшим днем "Зенит" в матче 27-го тура чемпионата России уступил "Тереку" (0:1), и за три тура до конца первенства отстает от красно-белых на 11 очков. Таким образом, питерцы лишились математической возможности опередить красно-белых в турнирной таблице. Днем ранее этой же возможности лишился занимающий второе место ЦСКА.

– Романцев сказал, что "Спартак" к сезону готовил Аленичев, а собирать начал еще Карпин? Все эти разговоры о багаже... На моем багаже никто не ездил, мой давно лежит дома (улыбается), – сказал в эфире программы "Тотальный разбор" Карпин. – Истории предыдущих тренеров были 7-10 месяцев назад. Произошедшее в этом сезоне – заслуга сегодняшней команды и Карреры. В этом году "Спартак" под руководством итальянца выиграл много матчей и набрал большое количество очков.